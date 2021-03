Power Ranking WTA-тура: Осака ушла в отрыв, Свитолина замыкает топ-15

Все турниры января-февраля в WTA-туре:

Абу-Даби (WTA 500 с призовым фондом $565,530). Чемпионка – Арина Соболенко. Финалистка – Вероника Кудерметова.

Мельбурн, Yarra Valley Classic (WTA 500 с призовым фондом $447,620). Чемпионка – Эшли Барти. Финалистка – Гарбинье Мугуруса.

Мельбурн, Gippsland Trophy (WTA 500 с призовым фондом, $447,620). Чемпионка – Элиза Мертенс. Финалистка – Кайя Канепи.

Мельбурн, Grampians Trophy (WTA 500 с призовым фондом, $235,820). Финалистки – Анетт Контавейт и Энн Ли.

Australian Open (турнир Большого шлема с призовым фондом A$32,790,000). Чемпионка – Наоми Осака. Финалистка – Дженнифер Брэди.

Мельбурн, Phillip Island Trophy (WTA 250 с призовым фондом $235,238). Чемпионка – Дарья Касаткина. Финалистка – Мари Боузкова.

Аделаида (WTA 500 с призовым фондом $535,530). Чемпионка – Ига Швёнтек. Финалистка – Белинда Бенчич.

Топ-10 сформирована на основании текущего положения в Чемпионской гонке WTA

Наоми Осака (Япония, №2 рейтинга WTA)

Статистика побед/поражений в сезоне – 10-0

Лучший результат в январе/феврале – титул на Australian Open

Звучит невероятно, но Наоми Осака непобедима в официальных матчах на протяжении 395 дней! За этот период японка выиграла 21 матч подряд и добавила в свою коллекцию титулов два Больших шлема на US Open и в Мельбурне.

???? 12-0 in Grand Slams quarter-finals and after ????



Naomi Osaka has 100% of wins when she reaches a Slam quarter-finals.



Incredible isn't it? pic.twitter.com/sLRqwEI9O1 — We Are Tennis (@WeAreTennis) February 23, 2021

Если бы не ситуация с коронавирусом и заморозкой рейтинга, то Осака после Открытого чемпионата Австралии подвинула бы Эшли Барти с лидирующей позиции. Пока же ей приходится довольствоваться доминированием в Чемпионской гонке и безоговорочным лидерством в нашем рейтинге.

Дженнифер Брэди (США, №13 рейтинга WTA)

Статистика побед/поражений в сезоне – 9-3

Лучший результат в январе/феврале – финал на Australian Open

Дженнифер Брэди в текущем сезоне успела дважды вылететь в первом раунде турниров WTA (в Дохе и Абу-Даби), но все эти неудачи американка с лихвой компенсировала своим прорывом в Мельбурне к первому в карьере финалу на мэйджоре.

Да, на Australian Open Брэди вплоть до финала ни разу не столкнулась с теннисисткой из топ-20, однако ей удалось пройти соперниц, которые ранее оставили не у дел Эшли Барти, Каролину Плишкову и Элину Свитолину.

Серена Уильямс (США, №7 рейтинга WTA)

Статистика побед/поражений в сезоне – 8-1

Лучший результат в январе/феврале – полуфинал на Australian Open

Серена Уильямс на Australian Open набрала свою лучшую форму с момента рождения дочери Олимпии, однако этого все равно оказалось недостаточно, чтобы завоевать долгожданный 24-й Шлем и догнать Маргарет Корт. Слабым утешением для американки остается тот факт, что в Мельбурне остановить ее смогла действительно сильнейшая теннисистка современности.

Похоже, новая попытка Серены взять рекордный мэйджор переносится как минимум до Уимблдона, хотя после таких невероятных защитных скиллов, как в матче с Ариной Соболенко, начинаешь верить, что Уильямс-младшая может пошуметь и на грунтовом Ролан Гаррос.

Serena Williams' defense was UNREAL on this point ???? #AusOpen pic.twitter.com/UnbFZIA4P9 — SportsCenter (@SportsCenter) February 14, 2021

Каролина Мухова (Чехия, № 22 рейтинга WTA)

Статистика побед/поражений в сезоне – 8-1

Лучший результат в январе/феврале – полуфинал на Australian Open

Каролина Мухова обладает редким и очень ценным умением – 24-летняя чешка знает, как побеждать топ-теннисисток на турнирах Большого шлема. У обладательницы одного одиночного титула WTA три победы в карьере над игроками из топ-10 – и каждый раз Мухова била грандов именно на мэйджорах.

В Мельбурне от рук бесстрашной чешки пострадали Эшли Барти и Каролина Плишкова, а еще Мухова обыграла полуфиналистку Australian Open-2018 Элизу Мертенс и экс-чемпионку Ролан Гаррос Елену Остапенко.

Кажется, эта милая девушка уже совсем скоро ворвется в топ-20.

Karolina Muchova



- 69th new Grand Slam semifinalist from the 1st GS with 32 seeds

- 15th first time GS semifinalist at the Australian Open

- 7th* first time GS semifinalist from Czech Republic (>10%)



*delete my previous tweet, there was a wrong number here pic.twitter.com/c1mOOwZziI — Diego Barbiani (@Diego_Barbiani) February 17, 2021

Эшли Барти (Австралия, №1 рейтинга WTA)

Статистика побед/поражений в сезоне – 8-2

Лучший результат в январе/феврале – титул в Мельбурне

От первой ракетки мира всегда повышенные ожидания – и в этом плане Эшли Барти снова разочаровала свою армию фанатов, вылетев с Australian Open в четвертьфинале, а ведь к тому моменту в верхней половине турнирной сетки уже не оставалось теннисисток из топ-20.

Перед Открытым чемпионатом Австралии Барти прихватила домашний титул в Мельбурне с победой в финале над Гарбинье Мугурусой (7:6, 6:4).

Say ???? @ashbarty! ????????????



Who out there knows which ???????? animal is featured in the Yarra Valley Classic trophy? pic.twitter.com/IF4280awuW — #AusOpen (@AustralianOpen) February 7, 2021

У Барти вроде бы и не провальный старт сезона, но когда ты два года подряд бессменно лидируешь в рейтинге WTA, то один титул на Шлемах при семи попытках выглядит как-то несолидно.

Ига Швёнтек (Польша, №15 рейтинга WTA)

Статистика побед/поражений в сезоне – 9-2

Лучший результат в январе/феврале – титул в Аделаиде

Ига Швёнтек после сумасшедшего триумфа на Ролан Гаррос мгновенно ворвалась в элиту WTA-тура – и теперь от нее соответствующие ожидания.

Старт сезона полячка может занести себе в актив – да, она не смогла повторно обыграть Симону Халеп на Шлеме, но повторила личный рекорд на Australian Open (4-й раунд), а затем в Аделаиде в блестящем стиле завоевала второй титул в карьере, не проиграв в пяти матчах ни одного сета.

Арина Соболенко (Беларусь, №8 рейтинга WTA)

Статистика побед/поражений в сезоне – 9-2

Лучший результат в январе/феврале – титул в Абу-Даби

Первая ракетка Беларуси на старте сезона в Абу-Даби взяла третий титул кряду и приехала в Австралию с 15-матчевой победной серией и амбициями на титул в Мельбурне.

На Открытом чемпионате Австралии дела у Соболенко шли хорошо ровно до тех пор, пока на ее пути не повстречалась первая серьезная преграда. В четвертом раунде Арина в трех сетах проиграла Серене Уильямс и отложила свой поход за Шлемом до лучших времен.

Арину Соболенко все еще тяжело ассоциировать с топ-игроком – у нее 9 титулов и 12 побед над игроками из топ-10, но на мэйджорах дальше четвертого раунда белоруска еще не пробивалась.

Элиза Мертенс (Бельгия, №18 рейтинга WTA)

Статистика побед/поражений в сезоне – 7-1

Лучший результат в январе/феврале – титул в Мельбурне

Элиза Мертенс на 12-ти Шлемах подряд доходит как минимум до третьего раунда, а на Australian Open бельгийка за четыре года одержала 13 побед и трижды доходила до второй недели. В этом плане поражение в четвертом круге от Каролины Муховой стало для нее большим разочарованием, но и ниже своего уровня она в Мельбурне не упала.

Добротной компенсацией для Мертенс стал титул с Мельбурне с всего одним проигранным сетом в четырех матчах. Попутно на Gippsland Trophy Элиза в 8-й раз в карьере обыграла теннисистку из топ-10 – ей стала наша Элина Свитолина.

Elise Mertens beats Kaia Kanepi 6-4, 6-1 to win the Gippsland Trophy.



It's her 6th career title, first in two years.



[getty] pic.twitter.com/xA00UDsSJ2 — José Morgado (@josemorgado) February 7, 2021

Гарбинье Мугуруса (Испания, №16 рейтинга WTA)

Статистика побед/поражений в сезоне – 9-3

Лучший результат в январе/феврале – финал в Аделаиде

Мугуруса перед Australian Open набрала отличную форму, а когда испанка ловит свою волну, то автоматически становится претендентом на титул на любом турнире Большого шлема.

Так и получилось в Мельбурне – экс-первая ракетка мира очень легко дошла до матча 4-го раунда против Наоми Осаки и была близка к победе над будущей чемпионкой турнира, но в решающем сете не реализовала два матч-бола на приеме, а затем в кульминационный момент не подала на выход в четвертьфинал и провалила концовку матча.

Мугуруса не стала зацикливаться на досадном поражении от Осаки и уже успела победно стартовать на крупном турнире в Дохе.

Симона Халеп (Румыния, №3 рейтинга WTA)

Статистика побед/поражений в сезоне – 6-2

Лучший результат в январе/феврале – четвертьфинал на Australian Open

Безапелляционное поражение от Серены Уильямс в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии и вылет от 33-й ракетки мира Екатерины Александровой на турнире в Мельбурне – это явно не то, на что рассчитывала румынка на старте сезона.

В феврале Халеп достигла рубежа в 350 недель подряд в топ-10, но отдала в пользу Наоми Осаки статус второй ракетки мира.

Кандидатки на вхождение в топ-10: Вероника Кудерметова (Россия), Джессика Пегула (США), Се-Шувэй (Китайский Тайбэй), Дарья Касаткина (Россия) и Элина Свитолина (Украина).