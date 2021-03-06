WTA. Квитова разгромила Мугурусу в финале турнира в Дохе

Чешская теннисистка, десятая ракетка мира Петра Квитова победила на турнире в Дохе (ОАЭ). В решающем матче за титул она одолела представительницу Испании Гарбинье Мугурусу (WTA №16).

Счет встречи 2-0 (6-2; 6-1) в пользу триумфаторки соревнований, в активе которой 5 с 9 использованных брейков, 63% очков, выигранных на подаче, отсутствие подач на вылет и 2 двойные ошибки. У ее соперницы 1 эйс, 1 с 7 использованный брейк, 43% очков, выигранных на подаче и 2 двойные ошибки.

Путь к победе:

R32: BYE

R16: Анастасия Павлюченкова (Россия) 6-1, 6-3

QF: Анетт Контавейт (Эстония) 6-3, 3-6, 6-2.

SF: Джессика Пегула (США, Q) 6-4, 6-4.

FR: Гарбинье Мугуруса (Испания) 6-2, 6-1.

Квитова выиграла свой 28-й титул в карьере и первый с апреля 2019 года, когда она победила в Штутгарте.