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WTA. Квитова разгромила Мугурусу в финале турнира в Дохе
Чешка победила
Чешская теннисистка, десятая ракетка мира Петра Квитова победила на турнире в Дохе (ОАЭ). В решающем матче за титул она одолела представительницу Испании Гарбинье Мугурусу (WTA №16).
Счет встречи 2-0 (6-2; 6-1) в пользу триумфаторки соревнований, в активе которой 5 с 9 использованных брейков, 63% очков, выигранных на подаче, отсутствие подач на вылет и 2 двойные ошибки. У ее соперницы 1 эйс, 1 с 7 использованный брейк, 43% очков, выигранных на подаче и 2 двойные ошибки.
Путь к победе:
R32: BYE
R16: Анастасия Павлюченкова (Россия) 6-1, 6-3
QF: Анетт Контавейт (Эстония) 6-3, 3-6, 6-2.
SF: Джессика Пегула (США, Q) 6-4, 6-4.
FR: Гарбинье Мугуруса (Испания) 6-2, 6-1.
Квитова выиграла свой 28-й титул в карьере и первый с апреля 2019 года, когда она победила в Штутгарте.
Напомним, что ранее Леся Цуренко
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