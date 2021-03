Джокович официально стал рекордсменом рейтинга АТР

Новая неделя стала для Новака Джоковича 311-й в статусе первой ракетки мира. По этому показателю 18-кратный победитель турниров Большого шлема стал единоличным лидером, подвинув на второе место Федерера.

New ATP Top 10



1. Djokovic (for the 311th week, new all time high)

2. Nadal

3. Medvedev

4. Thiem

5. Tsitsipas (+1)

6. Federer (-1)

7. Zverev.

8. Rublev

9. Schwartzman

10. Berrettini