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Джокович официально стал рекордсменом рейтинга АТР
Серб превзошел Роджера Федерера
Новая неделя стала для Новака Джоковича 311-й в статусе первой ракетки мира. По этому показателю 18-кратный победитель турниров Большого шлема стал единоличным лидером, подвинув на второе место Федерера.
New ATP Top 10— José Morgado (@josemorgado) March 7, 2021
1. Djokovic (for the 311th week, new all time high)
2. Nadal
3. Medvedev
4. Thiem
5. Tsitsipas (+1)
6. Federer (-1)
7. Zverev.
8. Rublev
9. Schwartzman
10. Berrettini
Джокович впервые стал первой ракеткой мира 4 июля 2011 года. Серб четырежды терял это звание, но каждый раз возвращался на вершину. Бессменным лидером мирового рейтинга Новак является с 24 августа 2020 года.
В текущем сезоне Новак Джокович в 9-й раз выиграл Australian Open.
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