Джокович официально стал рекордсменом рейтинга АТР

Новая неделя стала для Новака Джоковича 311-й в статусе первой ракетки мира. По этому показателю 18-кратный победитель турниров Большого шлема стал единоличным лидером, подвинув на второе место Федерера.

New ATP Top 10



1. Djokovic (for the 311th week, new all time high)

2. Nadal

3. Medvedev

4. Thiem

5. Tsitsipas (+1)

6. Federer (-1)

7. Zverev.

8. Rublev

9. Schwartzman

10. Berrettini — José Morgado (@josemorgado) March 7, 2021

Джокович впервые стал первой ракеткой мира 4 июля 2011 года. Серб четырежды терял это звание, но каждый раз возвращался на вершину. Бессменным лидером мирового рейтинга Новак является с 24 августа 2020 года.

В текущем сезоне Новак Джокович в 9-й раз выиграл Australian Open.