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Джокович официально стал рекордсменом рейтинга АТР

Теннис
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Серб превзошел Роджера Федерера

Джокович официально стал рекордсменом рейтинга АТР

Новина українською

Новая неделя стала для Новака Джоковича 311-й в статусе первой ракетки мира. По этому показателю 18-кратный победитель турниров Большого шлема стал единоличным лидером, подвинув на второе место Федерера.

Джокович впервые стал первой ракеткой мира 4 июля 2011 года. Серб четырежды терял это звание, но каждый раз возвращался на вершину. Бессменным лидером мирового рейтинга Новак является с 24 августа 2020 года.

В текущем сезоне Новак Джокович в 9-й раз выиграл Australian Open.

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В статье: Новак Джокович Роджер Федерер рейтинг АТР
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