АТР. Басилашвили победил Баутисто-Агута в финале турнира в Дохе

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили (АТР №42) выиграл турнир серии АТР 250 в Дохе (Катар). В решающем матче за титул он победил 12-ю ракетку мира, испанца Роберто Баутисто-Агута.

Счет встречи 2-0 (7-6; 6-2) в пользу победителя соревнований, в активе которого 4 подачи на вылет, 5 подряд выигранных очков, 2 из 2 использованных брейков и 1 двойная ошибка. В активе его соперника 2 эйса, 4 подряд выигранных очков, 0 заработанных брейков и отсутствие двойных ошибок.

На пути к финалу Николоз Басилашвили одержал победы над Джоном Миллманом, Малеком Жазири, Роджером Федерером и Тейлором Фритцом. До выступления на этом турнире Басилашвили проиграл пять матчей подряд.