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WTA. Мугуруса одолела Крейчикову в финале турнира в Дубай

Теннис
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Испанка берет титул

WTA. Мугуруса одолела Крейчикову в финале турнира в Дубай

UA-Футбол
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Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса (WTA №16) выиграла турнир в Дубай (ОАЭ). В решающем матче за титул она победила чешскую спортсменку Барбору Крейчикову (WTA №63).

Счет встречи 2-0 (7-6; 6-3) в пользу победительницы этих соревнований, в активе которой 7 подач на вылет, 5 подряд выигранных очков, 4 из 9 выигранных брейков и 1 двойная ошибка. В активе ее соперницы 1 эйс, 5 подряд выигранных очков, 2 с 9 выигранных брейка и 3 двойные ошибки.

Путь к победе:

R64: Ирина-Камелия Бегу (Румыния) 6-3, 7-5.

R32: Аманда Анисимова (США) 6-4, 6-2.

R16: Ига Свёнтэк (Польша) 6-0, 6-4.

QF: Арина Соболенко (Беларусь) 3-6, 6-3, 6-2.

SF: Элизе Мертенс (Бельгия) 6-4, 7-6.

FR: Барбора Крейчикова (Чехия) 7-6, 6-3.

Для испанки это первая победа в Дубай и восьмая в карьере. До этого Гарбинье выиграла турнир в Монтерей в 2019 году.

Напомним, что ранее Николоз Басилашвили победил на турнире в Дохе.

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В статье: Барбора Крейчикова Гарбинье Мугуруса
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