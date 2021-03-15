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Стаховский успешно преодолел первый круг турнира в в Биелле

Теннис
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Украинец обыграл представителя Италии

Стаховский успешно преодолел первый круг турнира в в Биелле

Новина українською

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№195 ATP) с победы стартовал на очередном челленджере в итальянской Биелле.

В матче первого круга украинец обыграл 19-летнего Маттео Джиганте из Италии (№886 ATP).

Биелла. Первый круг
Сергей Стаховский (Украина) – Маттео Джиганте (Италия) – 7:5, 5:7, 6:2

В следующем матче Стаховский сыграет со 151-м номером рейтинга АТР Марк-Андреа Хюслером.

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В статье: Сергей Стаховский
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