Завацкая проиграла россиянке на старте турнира в Санкт-Петербурге

Катарина Завацкая в первом круге турнира WTA 500 в Санкт-Петербурге в трех сетах за 3 часа и 6 минут уступила 241-й ракетке мира Анастасии Гасановой (2:6, 7:6, 5:7).

Завацкая после провала в первом сете на тайбрейке второй партии отыграла матч-бол и вернулась в игру. В решающем сете украинка совершила камбэк со счета 1:4, однако регулярные провалы на своей подаче все же помешали ей пройти в следующий раунд.

Завацкая в 2021 году чаще проигрывает, чем побеждает – 6 побед в 13 матчах.

В Санкт-Петербурге Катарина Завацкая заработала 6650 долларов призовых и 1 очко в рейтинг WTA.