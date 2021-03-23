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Катерина Бондаренко уступила в стартовом матче турнира в Буэнос-Айресе
Украинка уступила в трехсетовом матче
Украинская теннисистка Катерина Бондаренко уступила в первом круге турнира ITF W25.
Буэнос-Айрес. 23 марта. Первый круг
Катерина Бондаренко (Украина) - Жасмин Ортенси (Аргентина, WC) 6:4, 2:6, 3:6
Теннисистки провели на корте 2 часа 11 минут. По ходу встречи Бондаренко совершила один удар навылет, восемь двойных ошибок, сделала пять брейков и проиграла восемь геймов на своей подаче.
Теперь Катерине предстоит сыграть в парном разряде, в котором принимает участие вместе с бельгийкой Мари Бенуа.
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