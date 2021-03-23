  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Катерина Бондаренко уступила в стартовом матче турнира в Буэнос-Айресе
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Катерина Бондаренко уступила в стартовом матче турнира в Буэнос-Айресе

Теннис
(1 голосов)

Украинка уступила в трехсетовом матче

Катерина Бондаренко уступила в стартовом матче турнира в Буэнос-Айресе

Новина українською

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко уступила в первом круге турнира ITF W25.

Буэнос-Айрес. 23 марта. Первый круг
Катерина Бондаренко (Украина) - Жасмин Ортенси (Аргентина, WC) 6:4, 2:6, 3:6

Теннисистки провели на корте 2 часа 11 минут. По ходу встречи Бондаренко совершила один удар навылет, восемь двойных ошибок, сделала пять брейков и проиграла восемь геймов на своей подаче.

Теперь Катерине предстоит сыграть в парном разряде, в котором принимает участие вместе с бельгийкой Мари Бенуа.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Катерина Бондаренко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...