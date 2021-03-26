  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Наоми Осака вышла в третий круг турнира в Майами
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наоми Осака вышла в третий круг турнира в Майами

Теннис
(1 голосов)

Японская теннисистка провела напряженный матч

Наоми Осака вышла в третий круг турнира в Майами

Новина українською

Вторая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака (2) уверенно вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

В матче второго круга Осака обыграла представительницу Австралии Айлу Томлянович.

Майами. WTA 1000. 26 марта

Наоми Осака - Айла Томлянович 7:6 (7:3), 6:4

Продолжительность встречи составила 1 час и 39 минут. Осака 13 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 7. На счету её соперницы 5 эйсов, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 9.

В третьем круге Осаку ждёт встреча с победительницей матча Юлия Путинцева (Казахстан) – Нина Стоянович (Сербия).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Наоми Осака
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...