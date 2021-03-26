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Наоми Осака вышла в третий круг турнира в Майами
Японская теннисистка провела напряженный матч
Вторая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака (2) уверенно вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США).
В матче второго круга Осака обыграла представительницу Австралии Айлу Томлянович.
Майами. WTA 1000. 26 марта
Наоми Осака - Айла Томлянович 7:6 (7:3), 6:4
Продолжительность встречи составила 1 час и 39 минут. Осака 13 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 7. На счету её соперницы 5 эйсов, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 9.
В третьем круге Осаку ждёт встреча с победительницей матча Юлия Путинцева (Казахстан) – Нина Стоянович (Сербия).
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