Наоми Осака вышла в третий круг турнира в Майами

Вторая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака (2) уверенно вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

В матче второго круга Осака обыграла представительницу Австралии Айлу Томлянович.

Майами. WTA 1000. 26 марта

Наоми Осака - Айла Томлянович 7:6 (7:3), 6:4

Продолжительность встречи составила 1 час и 39 минут. Осака 13 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 7. На счету её соперницы 5 эйсов, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 9.

В третьем круге Осаку ждёт встреча с победительницей матча Юлия Путинцева (Казахстан) – Нина Стоянович (Сербия).