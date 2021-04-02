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Федерер и компания: топ-20 ударов и розыграшей месяца в АТР-туре. ВИДЕО

Теннис
(2 голосов)

Самые эффектные моменты месяца в мужском теннисе

Федерер и компания: топ-20 ударов и розыграшей месяца в АТР-туре. ВИДЕО

Новина українською

YouTube-канал Tennis TV опубликовал топ-20 самых зрелищных ударов и розыгрышей месяца на турнирах АТР.

В этой подборке виннерсы от Роджера Федерера, Александра Зверева, Стефаноса Циципаса и других топ-игроков.

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В статье: теннис Роджер Федерер
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