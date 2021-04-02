Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Федерер и компания: топ-20 ударов и розыграшей месяца в АТР-туре. ВИДЕО
Самые эффектные моменты месяца в мужском теннисе
YouTube-канал Tennis TV опубликовал топ-20 самых зрелищных ударов и розыгрышей месяца на турнирах АТР.
В этой подборке виннерсы от Роджера Федерера, Александра Зверева, Стефаноса Циципаса и других топ-игроков.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Европейские претенденты на Майкона, Маткобожик больше не с Минаем. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Выгодный союз. Леонарду Жардим - идеальный тренер для Шахтера
- Французский новичок Металла Балули: Нашел в Украине нормальное, здоровое окружение
- Свитолина впервые с ноября 2019-го обыграла соперницу из топ-10
- Капитан Арсенала пришел на тренировку в образе популярного рэпера. ВИДЕО
- Исторический день для нашей семьи. Влада Седан поздравила мужа и сборную Украины
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...