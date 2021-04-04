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Бьянка Андрееску: Я хочу смотреть только вперед в своей карьере

Теннис
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Комментарий теннисистки

Бьянка Андрееску: Я хочу смотреть только вперед в своей карьере

UA-Футбол
Новина українською

Канадская теннисистка, девятая ракетка мира Бьянка Андрееску прокомментировала решение о досрочном завершении финального матча на турнире в Майами. Ее слова цитирует Tennis Majors:

"Я не хотела сниматься, но Абдул - мой фитнес-тренер - спас меня от самой себя, потому что я постоянно толкала себя в ту точку, где мне могло стать еще хуже. Он спас меня от самой себя. Я говорила, что не хочу сниматься, но доверяла ему и знала, что это лучшее решение.

Я хочу смотреть только вперед в своей карьере. Мне всего 20, я не хочу рисковать, как уже делала пару лет назад, не буду делать ту же ошибку. Горжусь этим решением, сейчас меня сложно сломать, но для этого пришлось много работать.

Я буду визуализировать процесс восстановления. Буду работать над тем, чему научилась на этом турнире" - сказала она.

Напомним, что ранее Элина Свитолина обручилась с Гаэлем Монфисом.

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В статье: Бьянка Андрееску
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