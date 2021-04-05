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Кики Бертенс пропустит турнир в Чарльстоне

Теннис
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Теннисистка ещё не готова к соревнованиям

Кики Бертенс пропустит турнир в Чарльстоне

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Десятая ракетка мира, представительница Нидерландов Кики Бертенс снялась с турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США). Соревнования стартуют сегодня, 5 апреля, и продлятся до 11 апреля.

"Я очень разочарована тем, что не смогу участвовать в турнире в этом году. Я надеялась, что уже готова к грунту, но мне нужно прислушиваться к своему телу. Желаю игрокам удачи, не могу дождаться возвращения на новый стадион в следующем году", — приводит слова Бертенс WTA Insider.

Напомним, в октябре 2020 года Кики перенесла операцию на ахилловом сухожилии, а в декабре уже вернулась к тренировкам.

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В статье: Кики Бертенс
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