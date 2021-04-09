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Мугуруса снялась с турнира в Чарльстоне, выиграв первый сет 6:0
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Экс-первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса не доиграла матч 1/8 финала турнира WTA 500 в Чарльстоне против Юлии Путинцевой.
Мугуруса выиграла первый сет со счетом 6:0 (Путинцева взяла на своей подаче 4 очка из 16), однако во второй партии испанка при счете 2:2 отказалась от продолжения борьбы из-за травмы левой ноги.
Up 6-0, 2-2, Muguruza is forced to retire through injury ????@PutintsevaYulia progresses to the #VolvoCarOpen quarterfinals ➡️ pic.twitter.com/M37KuZYhlR— wta (@WTA) April 8, 2021
«Внезапно я почувствовала острую боль. Не хотела продолжать матч без возможности показывать свой лучший теннис», - сказала Мугуруса.
Юлия Путинцева в четвертьфинале турнира в Чарльстоне сыграет с Данкой Ковинич.
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