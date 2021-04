Мугуруса снялась с турнира в Чарльстоне, выиграв первый сет 6:0

Экс-первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса не доиграла матч 1/8 финала турнира WTA 500 в Чарльстоне против Юлии Путинцевой.

Мугуруса выиграла первый сет со счетом 6:0 (Путинцева взяла на своей подаче 4 очка из 16), однако во второй партии испанка при счете 2:2 отказалась от продолжения борьбы из-за травмы левой ноги.

Up 6-0, 2-2, Muguruza is forced to retire through injury ????@PutintsevaYulia progresses to the #VolvoCarOpen quarterfinals ➡️ pic.twitter.com/M37KuZYhlR