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Мугуруса снялась с турнира в Чарльстоне, выиграв первый сет 6:0

Теннис
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Бывает и такое

Мугуруса снялась с турнира в Чарльстоне, выиграв первый сет 6:0

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Экс-первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса не доиграла матч 1/8 финала турнира WTA 500 в Чарльстоне против Юлии Путинцевой.

Мугуруса выиграла первый сет со счетом 6:0 (Путинцева взяла на своей подаче 4 очка из 16), однако во второй партии испанка при счете 2:2 отказалась от продолжения борьбы из-за травмы левой ноги.

«Внезапно я почувствовала острую боль. Не хотела продолжать матч без возможности показывать свой лучший теннис», - сказала Мугуруса.

Юлия Путинцева в четвертьфинале турнира в Чарльстоне сыграет с Данкой Ковинич.

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В статье: Юлия Путинцева Гарбинье Мугуруса
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