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WTA. Чарльстон. Екатерина Бондаренко сыграет в финале квалификации
Украинка поборется за сетку
Украинская теннисистка Екатерина Бондаренко (WTA №242) сыграет в финале квалификации турнира WTA 250 в Чарльстоне (США). В полуфинальном матче наша соотечественница одолела местную теннисистку Кеннеди Шеффер (WTA №698).
Счет встречи 2-1 (6-1; 5-7; 6-2) в пользу украинки, в активе которой 1 подача на вылет, 6 подряд выигранных очков, 7 из 12 использованных брейков и 6 двойных ошибок. У ее соперницы 2 эйса, 5 подряд выигранных очков, 3 из 3 использованных брейков и 10 двойных ошибок.
В финале квалификации Екатерина Бондаренко сыграет с еще одной американкой Алиша Паркс (WTA №320).
Напомним, что ранее Элина Свитолина
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