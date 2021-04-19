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Федерер выступит на Ролан Гаррос
Отличные новости для фанатов швейцарца
АТР
Роджер Федерер на своей странице в Твиттере озвучил планы на грунтовый сезон – 20-кратный чемпион турниров Большого шлема 16 мая стартует на домашнем турнире в Женеве, а затем приедет в Париж, где с 30 мая начнется Открытый чемпионат Франции.
Hi everyone!— Roger Federer (@rogerfederer) April 18, 2021
Happy to let you know that I will play Geneva???????? and Paris ????????. Until then I will use the time to train. Can’t wait to play in Switzerland again. ❤️????
Федерер после двух операций на колене пропустил больше года. Камбэк 39-летнего теннисиста состоялся в марте на турнире ATP 500 в Дубае – в ОАЭ экс-первая ракетка мира остановился в четвертьфинале после матча с Николозом Басилашвили.
Роджер Федерер за последние пять лет всего однажды выступил на Ролан Гаррос. В 2019 году швейцарца в полуфинале остановил будущий победитель грунтового Шлема Рафаэль Надаль.
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