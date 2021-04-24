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Свитолина упустила победу над Барти в 1/2 финала в Штутгарте
А счастье было так близко…
Элина Свитолина в полуфинале грунтового турнира WTA 500 в Штутгарте с призовым фондом $565,530 в трех сетах за 2 часа и 8 минут проиграла Эшли Барти (6:4, 7:6, 2:6), которая сегодня отмечает 25-летие.
The world No.1 prevails!— wta (@WTA) April 24, 2021
????????@ashbarty comes out on top in a tight 3-set battle against Svitolina.#PorscheTennis pic.twitter.com/Y3EdJk4glH
Свитолина в концовке второго сета при счете 5:4 не смогла подать на выход в финал, а на тайбрейке упустила преимущество в один мини-брейк. В решающем сете Элина дважды отдала свою подачу, а на приеме выиграла только 5 очков из 21.
В Штутгарте Элина Свитолина заработала около 26 тысяч евро призовых и 185 рейтинговых очков.
Эшли Барти в финале турнира в Германии сыграет с Симоной Халеп или Ариной Соболенко.
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