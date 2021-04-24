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Свитолина упустила победу над Барти в 1/2 финала в Штутгарте

Теннис
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А счастье было так близко…

Свитолина упустила победу над Барти в 1/2 финала в Штутгарте

Новина українською

Элина Свитолина в полуфинале грунтового турнира WTA 500 в Штутгарте с призовым фондом $565,530 в трех сетах за 2 часа и 8 минут проиграла Эшли Барти (6:4, 7:6, 2:6), которая сегодня отмечает 25-летие.

Свитолина в концовке второго сета при счете 5:4 не смогла подать на выход в финал, а на тайбрейке упустила преимущество в один мини-брейк. В решающем сете Элина дважды отдала свою подачу, а на приеме выиграла только 5 очков из 21.

В Штутгарте Элина Свитолина заработала около 26 тысяч евро призовых и 185 рейтинговых очков.

Эшли Барти в финале турнира в Германии сыграет с Симоной Халеп или Ариной Соболенко.

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В статье: Элина Свитолина Эшли Барти
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