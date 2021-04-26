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Украинец Ваншельбойм обновил личный рекорд в рейтинге АТР

Теннис
(1 голосов)

Поздравления

Украинец Ваншельбойм обновил личный рекорд в рейтинге АТР

Новина українською

Эрик Ваншельбойм после победы на турнире ITF M15 в Казахстане в обновленном рейтинге АТР поднялся на 41 позицию и стал 528-й ракеткой мира, обновив личный рекорд.

Первая ракетка Украины Илья Марченко остался №163 рейтинга АТР, а Сергей Стаховский потерял одно место и стал 212-й ракеткой мира.

Помимо Марченко и Стаховского в топ-40 входят еще два украинца – Виталий Сачко (№321) и Владислав Орлов (№368).

В топ-10 одно изменение – чемпион Барселоны Рафаэль Надаль обошел Даниила Медведева и стал второй ракеткой мира.

Полная версия рейтинга АТР от 26 апреля 2021 года

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В статье: рейтинг АТР Илья Марченко Эрик Ваншельбойм
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Комментарии (1)
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rombrig1977 (Долина)
26.04.2021 в 17:35
5 помилок у статті, сильні у вас спеціалісти. Можу запропонувати свої послуги у написанні новаин українською)
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