Украинец Ваншельбойм обновил личный рекорд в рейтинге АТР

Эрик Ваншельбойм после победы на турнире ITF M15 в Казахстане в обновленном рейтинге АТР поднялся на 41 позицию и стал 528-й ракеткой мира, обновив личный рекорд.

Первая ракетка Украины Илья Марченко остался №163 рейтинга АТР, а Сергей Стаховский потерял одно место и стал 212-й ракеткой мира.

Помимо Марченко и Стаховского в топ-40 входят еще два украинца – Виталий Сачко (№321) и Владислав Орлов (№368).

В топ-10 одно изменение – чемпион Барселоны Рафаэль Надаль обошел Даниила Медведева и стал второй ракеткой мира.

Полная версия рейтинга АТР от 26 апреля 2021 года