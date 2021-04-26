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Украинец Ваншельбойм обновил личный рекорд в рейтинге АТР
Поздравления
Эрик Ваншельбойм после победы на турнире ITF M15 в Казахстане в обновленном рейтинге АТР поднялся на 41 позицию и стал 528-й ракеткой мира, обновив личный рекорд.
Первая ракетка Украины Илья Марченко остался №163 рейтинга АТР, а Сергей Стаховский потерял одно место и стал 212-й ракеткой мира.
Помимо Марченко и Стаховского в топ-40 входят еще два украинца – Виталий Сачко (№321) и Владислав Орлов (№368).
В топ-10 одно изменение – чемпион Барселоны Рафаэль Надаль обошел Даниила Медведева и стал второй ракеткой мира.
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