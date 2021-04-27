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Нисикори пропустит турнир в Эшториле

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Теннисист сам снялся с соревнований

Нисикори пропустит турнир в Эшториле

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Японский теннисист Кей Нисикори отказался от участия в турнире категории ATP-250 в Эшториле (Португалия) из-за повреждения приводящей мышцы.

"Я очень разочарован тем, что мне приходится покинуть Эшторил. Я приехал сюда заранее, взял несколько выходных, а затем провёл два очень хороших тренировочных дня.

Вчера, к сожалению, я повредил правую ногу. Мы проведём обследование. Не думаю, что это серьёзная травма, но я не смогу выступить в ближайшее время", — сообщил Нисикори в официальном заявлении на странице турнира в "Твиттере".

Заменит 41-ю ракетку мира на турнире в качестве лаки лузера Роберто Карбальес-Баэна, которому предстоит сыграть с двукратным финалистом турниров "Большого шлема" Кевином Андерсоном.

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В статье: Кеи Нисикори
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