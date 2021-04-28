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Наоми Осака опубликовала фото в купальнике

Теннис
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Теннисистка поделилась свежими фото

Наоми Осака опубликовала фото в купальнике

Новина українською

Японская теннисистка Наоми Осака поделилась с подписчиками новой фотографией.

Вторая ракетка мира на снимке продемонстрировала новый купальник из её совместной коллекции с компанией Frankies.

На предстоящем турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания) японская теннисистка посеяна под вторым номером.

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В статье: Наоми Осака
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