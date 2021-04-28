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Наоми Осака опубликовала фото в купальнике
Теннисистка поделилась свежими фото
Японская теннисистка Наоми Осака поделилась с подписчиками новой фотографией.
Вторая ракетка мира на снимке продемонстрировала новый купальник из её совместной коллекции с компанией Frankies.
На предстоящем турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания) японская теннисистка посеяна под вторым номером.
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