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Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф разбил ракетку на турнире в Мюнхене

Теннис
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Сначала он выбросил её на трибуну

Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф разбил ракетку на турнире в Мюнхене

Новина українською

Эмоциональный эпизод произошёл во время одного из матчей турнира ATP в Мюнхене (Германия).

Во встрече второго круга между немецкими теннисистами Домиником Кёпфером и Ян-Леннардом Штруффом во время восьмого гейма первого сета Штруфф потерял контроль над эмоциями и несколько раз ударил ракетку о корт, затем чуть не выкинул её на трибуны, в итоге сломав её. Момент попал в трансляцию поединка.

Матч завершился победой Штруффа в трёх сетах со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (0:7), 6:2. В четвертьфинальном поединке немецкий теннисист, посеянный под седьмым номером, сыграет с четвёртым номером посева сербом Филипом Краиновичем

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В статье: Ян-Леннард Штруфф АТР Доминик Кёпфер
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