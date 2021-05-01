  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. ITF. Украинка Калинина поборется за титул на турнире в Загребе
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ITF. Украинка Калинина поборется за титул на турнире в Загребе

Теннис
(1 голосов)

Пожелаем ей удачи

ITF. Украинка Калинина поборется за титул на турнире в Загребе

google.co.uk

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №165) вышла в финал турнира серии ITF в Загребе (Хорватия). В матче 1/2 финала она одолела представительницу Италии Джессику Пьери (WTA №287).

Счет встречи 2-0 (6-2; 6-0) в пользу нашей соотечественницы. Украинка сделала семь брейков и проиграла два гейма на своей подаче. Это уже девятая подряд победа для Калининой.

Соперницей украинки в решающем матче станет четвертая ракетка турнира Камилла Рахимова из России. Для россиянки это будет вторая встреча с представительницей Украины за последние 11 дней. На позапрошлой неделе она проиграла Марте Костюк в первом круге турнира WTA в Стамбуле.

Напомним, что ранее Александр Долгополов объявил о завершении карьеры.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ангелина Калинина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...