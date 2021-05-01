ITF. Украинка Калинина поборется за титул на турнире в Загребе

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №165) вышла в финал турнира серии ITF в Загребе (Хорватия). В матче 1/2 финала она одолела представительницу Италии Джессику Пьери (WTA №287).

Счет встречи 2-0 (6-2; 6-0) в пользу нашей соотечественницы. Украинка сделала семь брейков и проиграла два гейма на своей подаче. Это уже девятая подряд победа для Калининой.

Соперницей украинки в решающем матче станет четвертая ракетка турнира Камилла Рахимова из России. Для россиянки это будет вторая встреча с представительницей Украины за последние 11 дней. На позапрошлой неделе она проиграла Марте Костюк в первом круге турнира WTA в Стамбуле.