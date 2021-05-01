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ITF. Украинка Калинина поборется за титул на турнире в Загребе
Пожелаем ей удачи
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Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №165) вышла в финал турнира серии ITF в Загребе (Хорватия). В матче 1/2 финала она одолела представительницу Италии Джессику Пьери (WTA №287).
Счет встречи 2-0 (6-2; 6-0) в пользу нашей соотечественницы. Украинка сделала семь брейков и проиграла два гейма на своей подаче. Это уже девятая подряд победа для Калининой.
Соперницей украинки в решающем матче станет четвертая ракетка турнира Камилла Рахимова из России. Для россиянки это будет вторая встреча с представительницей Украины за последние 11 дней. На позапрошлой неделе она проиграла Марте Костюк в первом круге турнира WTA в Стамбуле.
Напомним, что ранее Александр Долгополов
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