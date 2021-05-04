  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Барбора Стрыцова огласила о завершении карьеры
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барбора Стрыцова огласила о завершении карьеры

Теннис
(1 голосов)

Последний матч она хочет провести с болельщиками

Барбора Стрыцова огласила о завершении карьеры

Новина українською

35-летняя чешская теннисистка Барбора Стрыцова объявила о завершении профессиональной карьеры. Чешка отметила, что хотела бы сыграть свой последний матч с болельщиками на трибунах. Об этом в своём "твиттере" сообщил журналист Карел Кнап.

В конце марта 2021 года Стрыцова объявила о том, что ждёт первенца, мальчика.

В феврале Стрыцова, находясь в положении, выступала на Australian Open. Лучшее место в карьере чешки в рейтинге WTA – 16-е.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барбора Стрыцова
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...