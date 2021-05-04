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Барбора Стрыцова огласила о завершении карьеры
Последний матч она хочет провести с болельщиками
35-летняя чешская теннисистка Барбора Стрыцова объявила о завершении профессиональной карьеры. Чешка отметила, что хотела бы сыграть свой последний матч с болельщиками на трибунах. Об этом в своём "твиттере" сообщил журналист Карел Кнап.
В конце марта 2021 года Стрыцова объявила о том, что ждёт первенца, мальчика.
В феврале Стрыцова, находясь в положении, выступала на Australian Open. Лучшее место в карьере чешки в рейтинге WTA – 16-е.
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