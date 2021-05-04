Барбора Стрыцова огласила о завершении карьеры

35-летняя чешская теннисистка Барбора Стрыцова объявила о завершении профессиональной карьеры. Чешка отметила, что хотела бы сыграть свой последний матч с болельщиками на трибунах. Об этом в своём "твиттере" сообщил журналист Карел Кнап.

В конце марта 2021 года Стрыцова объявила о том, что ждёт первенца, мальчика.

В феврале Стрыцова, находясь в положении, выступала на Australian Open. Лучшее место в карьере чешки в рейтинге WTA – 16-е.