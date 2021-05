Power Ranking WTA-тура: Барти обошла Осаку, Свитолина замыкает топ-8

Все турниры апреля в WTA-туре

Чарльстон (WTA 500 с призовым фондом $565,530). Чемпионка – Вероника Кудерметова. Финалистка – Данка Ковинич.

Богота (WTA 250 с призовым фондом $235,238). Чемпионка – Мария Камила Осорио Серрано. Финалистка – Тамара Зиданшек.

Чарльстон (WTA 250 с призовым фондом $235,238). Чемпионка – Астра Шарма. Финалистка – Онс Жабер.

Штутгарт (WTA 500 с призовым фондом $565,530). Чемпионка – Эшли Барти. Финалистка – Арина Соболенко.

Стамбул (WTA 250 с призовым фондом $235,238). Чемпионка – Сорана Кырстя. Финалистка – Элиза Мертенс.

Топ-10 сформирована на основании текущего положения в Чемпионской гонке WTA

Эшли Барти (Австралия, №1 рейтинга WTA)

Статистика побед/поражений в сезоне – 20-3

Лучший результат в апреле – титул в Штутгарте

Мощный взрыв Наоми Осаки на стыке сезонов с титулами на US Open и в Мельбурне наложил тень на Эшли Барти и ее статус первой ракетки мира. Похоже, что австралийку это неслабо задело – с тех пор она выиграла крупный турнир в Майами, а на грунте забрала 9 из 10 матчей.

До приезда в Штутгарт победа на Ролан Гаррос оставалась единственным грунтовым титулом в резюме Барти. На немецкой земле Эшли проявила невероятное самообладание, выиграв 3-сетовика против Каролины Плишковой, Элины Свитолиной и Арины Соболенко.

Barty sweeps Stuttgart.



Ashleigh Barty and Jennifer Brady win the doubles title @PorscheTennis, defeating top seeds Krawczyk/Mattek-Sands 64 57 10-5



Barty becomes the 1st player to sweep singles and doubles in 2021, 1st to do it in Stuttgart since Lindsay Davenport in 2001. pic.twitter.com/0HyxPPtyC0 — WTA Insider (@WTA_insider) April 25, 2021

К началу мая на счету Эшли Барти уже три титула, а ее победная серия в матчах против соперниц из топ-10 насчитывает впечатляющие 10 матчей. Есть еще вопросы касательно лидерства австралийки в мировом рейтинге?

Наоми Осака (Япония, №2 рейтинга WTA)

Статистика побед/поражений в сезоне – 13-2

Лучший результат в марте – 2-й раунд в Мадриде

Наоми Осака месяц не выходила на корт после сокрушительного поражения от Марии Саккари (0:6, 4:6) в четвертьфинале Miami Open. Камбэк успешным назвать сложно – в Мадриде японка уже во втором раунде проиграла Каролине Муховой (4:6, 6:3, 1:6). На турнирах категории WTA 1000 Осака в последний раз так рано вылетала в феврале 2019 года в Дубае.

В столице Испании Осака впервые с февраля 2020 года сыграла на грунте. Наоми никогда не была экспертом на этом покрытии (0 финалов в карьере и только 60% побед на Ролан Гаррос), поэтому ее отставание от Барти в рейтинге WTA в ближайшие несколько недель, вероятно, будет только увеличиваться.

Гарбинье Мугуруса (Испания, №13 рейтинга WTA)

Статистика побед/поражений в сезоне – 21-6

Лучший результат в апреле – 2-й раунд в Чарльстоне

У Гарбинье Мугурусы были большие планы на грунтовый сезон, но в начале апреля в матче второго круга в Чарльстоне против Юлии Путинцевой испанка получила травму левого бедра. Она планировала сыграть на домашнем турнире в Мадриде, однако медики рекомендовали ей отложить возвращение на корт.

Muguruza practicing in Madrid earlier this week.



[getty] pic.twitter.com/mgL2PBsu8q — José Morgado (@josemorgado) April 29, 2021

Ожидается, что Мугуруса выступит в Риме, где трижды доходила до полуфинала. Для Гарбинье Italian Open станет единственной полноценной проверкой перед стартом на Открытом чемпионате Франции.

Дженнифер Брэди (США, №14 рейтинга WTA)

Статистика побед/поражений в сезоне – 11-7

Лучший результат в апреле – 1-й раунд в Штутгарте

Дженнифер Брэди продолжает пожинать плоды своего прорыва в полуфинал на Australian Open. С момента отъезда из Мельбурна американка на четырех турнирах одержала только две победы, причем Брэди трижды проигрывала теннисисткам, которые не входят в топ-25 рейтинга WTA.

В Мадриде Брэди вспомнила подзабытый вкус побед, но все равно выступила ниже своих возможностей, проиграв в третьем круге Анастасии Павлюченковой.

Дженнифер Брэди в этом сезоне выиграла только 61% матчей, что не мешает ей входить в топ-4 Чемпионской гонки WTA. Парадокс.

Арина Соболенко (Беларусь, №7 рейтинга WTA)

Статистика побед/поражений в сезоне – 22-7

Лучший результат в апреле – финал в Штутгарте

Арина Соболенко оптимистично начала грунтовый сезон, сходу в Штутгарте выйдя в крупнейший в карьере финал на этом покрытии. На Porsche Tennis Grand Prix белоруска отметилась убедительной победой над Симоной Халеп (3:6, 6:0, 6:3), но в финале не додавила Эшли Барти.

В Мадриде Соболенко уже вышла в четвертьфинал, что прежде на грунте на турнирах WTA 1000 ей не удавалось. Она уже гарантировала себе новый личный рекорд в мировом рейтинге с шансами на прогресс на пятое местом, на котором сейчас находится наша Элина Свитолина.

Элиза Мертенс (Бельгия, №16 рейтинга WTA)

Статистика побед/поражений в сезоне – 22-5

Лучший результат в апреле – финал в Стамбуле

Элиза Мертенс по ходу апреля провалилась в Чарльстоне и остановилась в шаге от титула в Стамбуле. Обычно первая ракетка Бельгии не упускает такие турниры, но в этот раз в финале ее остановила Сорана Кырстя, для которой титул в Турции стал первым за 13 лет.

Мертенс не стала зацикливаться на осечке в Стамбуле, а приехала в Мадрид и во второй раз в карьере дошла до четвертьфинала на грунтовом турнире WTA 1000 с победой в 1/8 финала над Симоной Халеп в матче, который продолжался 2 часа и 36 минут (4:6, 7:5, 7:5).

This picture sums up the match ???? 4 set points saved ???? A battle it was ???? #MutuaMadridOpen pic.twitter.com/H3o9JE7eDz — Elise Mertens (@elise_mertens) May 2, 2021

Впереди у Мертенс матч с Ариной Соболенко – в случае победы бельгийка в Чемпионской гонке WTA взлетит сразу на четвертое место.

Вероника Кудерметова (Россия, №28 рейтинга WTA)

Статистика побед/поражений в сезоне – 20-9

Лучший результат в апреле – титул в Чарльстоне

Россиянка провела очень достойный апрель с первым в карьере титулом в Чарльстоне, полуфиналом в Стамбуле и выходом в 1/8 финала в Мадриде, где ей удалось впервые в карьере на грунте обыграть соперницу из топ-10.

Top 10 win ✅



Veronika Kudermetova beats defending champion Kiki Bertens 6-4, 6-3 at the Mutua Madrid Open, producing some of her best tennis during the key moments!



Next up, a first-time meeting with Petra Kvitova!



[????: @WTA] pic.twitter.com/9l7wB91UjJ — WTA Russians (@WTArussians) May 1, 2021

У Кудерметовой в 2021 году 11 побед в 13 матчах на грунте. Если россиянка в ближайшие недели сохранит свою форму, то может надолго прописаться в нашем рейтинге.

Элина Свитолина (Украина, №5 рейтинга WTA)

Статистика побед/поражений в сезоне – 17-8

Лучший результат в апреле – полуфинал в Штутгарте

Элина Свитолина набралась положительных эмоций во время домашнего матча Кубка Билли Джин Кинг против Японии и впечатляюще выступила в Штутгарте, где отметилась комфортной победой над Анжелик Кербер и невероятным камбэком против Петры Квитовой. Была Свитолина близка и к победе над Эшли Барти в 1/2 финала, вот только в решающий момент не подала на матч и позволила австралийке переломить ход встречи.

Казалось, что после такого перформанса Свитолина наконец выступит в Мадриде так, как ей и полагает по статусу (Элина в столице Испании никогда не доходила даже до третьего круга), но она в очередной раз подтвердила, что на кортах Mutua Madrid Open резко превращается из теннисистки топ-10 в середняка. В матче первого круга против Жиль Тайхманн Свитолина не реализовала шесть матч-болов и позволила сопернице совершить камбэк в решающем сете со счета 1:5.

Что ж, сыграть на топ-уровне три турнира кряду Элина Свитолина пока еще не готова…

Джессика Пегула (США, №33 рейтинга WTA)

Статистика побед/поражений в сезоне – 18-7

Лучший результат в апреле – 3-й раунд в Мадриде

С наступлением грунтового сезона Джессике Пегуле будет непросто зацепиться за топ-10, ведь у нее до сих пор нет ни одной победы на Ролан Гаррос, а в основе грунтовых турниров WTA 1000 в активе американки всего один выигранный матч.

Маловероятно, что Пегула смогла бы открыть счет крупным грунтовым победам, если бы не лояльный жребий. Все дело в том, что в первом круге в Мадриде Джессике в соперницы досталась Сорана Кырстя, которая только что взяла титул в Стамбуле. Викторию Азаренко Пегула прошла на отказе, а уже в третьем раунде ее реальный уровень на грунте наглядно показала Арина Соболенко, разбившая американку всего за 54 минуты (1:6, 2:6).

Серена Уильямс (США, №8 рейтинга WTA)

Статистика побед/поражений в сезоне – 8-1

Лучший результат в апреле – не играла

Матч 1/2 финала Australian Open против Наоми Осаки так и остается для Серены Уильямс крайним в сезоне, а ведь с тех пор прошло 2,5 месяца.

Легендарная американка единственной среди теннисисток из топ-40 отказалась от выступления в Мадриде из-за давнего конфликта с владельцем турнира Ионом Цириаком, а потому в следующий раз на корте мы ее увидим только через неделю в Риме.

Кандидатки на вхождение в топ-10: Дарья Касаткина (Россия), Ига Швёнтек (Польша), Мария Саккари (Греция), Каролина Мухова (Чехия) и Онс Жабер (Тунис).