  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Теннисист из Казахстана дисквалифицирован на 10 лет за применение допинга
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Теннисист из Казахстана дисквалифицирован на 10 лет за применение допинга

Теннис
(1 голосов)

Он не сможет посещать теннисные матчи

Теннисист из Казахстана дисквалифицирован на 10 лет за применение допинга

Новина українською

Теннисиста из Казахстана Романа Хасанова отстранили от любой связанной с теннисом деятельности на 10 лет за участие в договорных матчах, сообщается на сайте органа по борьбе с негативными явлениями и коррупцией в теннисе (ITIA).

Хасанов дисквалифицирован в результате многочисленных нарушений правил Антикоррупционной программы тенниса, имевших место с 2014 по 2018 год. Спортсмену запрещено не только играть и тренировать, но и посещать теннисные соревнования, санкционированные руководящими органами тенниса, в течение 10 лет. Решение вступило в силу с 9 мая 2021 года. Также Хасанов должен заплатить штраф в 100 тысяч долларов.

Лучшей позицией Романа в мировом рейтинге ATP в одиночном разряде было 671-е место. На этой строчке он находился в 2018 году.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роман Хасанов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...