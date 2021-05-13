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Свитолина в двух сетах обыграла Гарбинье Мугурусу
Украинка легко справилась с соперницей
фото - twitter.com
Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Риме (Италия). В матче третьего круга соревнований она легко справилась с представительницей Испании Гарбинье Мугурусой. Для победы Свитолиной потребовалось всего два сета.
Рим. 13 мая. WTA
Элина Свитолина - Гарбинье Мугурусу 6:4, 6:2
Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут. Свитолина выполнила 3 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 7 из 8 брейк-пойнтов. Её соперница 3 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и использовала 4 из 5 брейк-пойнтов.
Стоит отметить, что это не первая встреча теннисисток. Спортсменки играли 12 раз, украинка выиграла семь матчей.
В матче 1/4 финала Свитолина сыграет с полячкой Игой Свёнтек.
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