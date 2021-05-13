  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Свитолина в двух сетах обыграла Гарбинье Мугурусу
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Свитолина в двух сетах обыграла Гарбинье Мугурусу

Теннис
(1 голосов)

Украинка легко справилась с соперницей

Свитолина в двух сетах обыграла Гарбинье Мугурусу

фото - twitter.com

Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Риме (Италия). В матче третьего круга соревнований она легко справилась с представительницей Испании Гарбинье Мугурусой. Для победы Свитолиной потребовалось всего два сета.

Рим. 13 мая. WTA

Элина Свитолина - Гарбинье Мугурусу 6:4, 6:2

Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут. Свитолина выполнила 3 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 7 из 8 брейк-пойнтов. Её соперница 3 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и использовала 4 из 5 брейк-пойнтов.

Стоит отметить, что это не первая встреча теннисисток. Спортсменки играли 12 раз, украинка выиграла семь матчей.

В матче 1/4 финала Свитолина сыграет с полячкой Игой Свёнтек.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Элина Свитолина Гарбинье Мугуруса
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...