Свитолина в двух сетах обыграла Гарбинье Мугурусу

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Риме (Италия). В матче третьего круга соревнований она легко справилась с представительницей Испании Гарбинье Мугурусой. Для победы Свитолиной потребовалось всего два сета.

Рим. 13 мая. WTA

Элина Свитолина - Гарбинье Мугурусу 6:4, 6:2

Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут. Свитолина выполнила 3 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 7 из 8 брейк-пойнтов. Её соперница 3 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и использовала 4 из 5 брейк-пойнтов.

Стоит отметить, что это не первая встреча теннисисток. Спортсменки играли 12 раз, украинка выиграла семь матчей.

В матче 1/4 финала Свитолина сыграет с полячкой Игой Свёнтек.