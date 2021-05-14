  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Эшли Барти снялась в четвертьфинале с турнира в Риме
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эшли Барти снялась в четвертьфинале с турнира в Риме

Теннис
(1 голосов)

У теннисистки травма

Эшли Барти снялась в четвертьфинале с турнира в Риме

фото - WTA

Новина українською

Первая ракетка мира австралийская теннисистка Эшли Барти снялась с четвертьфинального матча турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) из-за травмы правого локтя при счёте 6:4, 2:1 в свою пользу. Таким образом её соперница, 17-летняя американка Кори Гауфф автоматически вышла в полуфинал соревнований.

Незавершённая встреча продлилась 1 час 5 минут и прерывалась из-за сильного ливня. Барти 2 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 2 брейк-пойнта из 7. На счету Гауфф – 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.

В первом для себя полуфинале турнира WTA-1000 юная Гауфф сразится с победительницей матча Ига Свёнтек (Польша) — Элина Свитолина (Украина).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эшли Барти
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...