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Свитолина и Швёнтек сегодня разыграют путевку в полуфинал Рима

Теннис
(1 голосов)

Пожелаем удачи Элине

Свитолина и Швёнтек сегодня разыграют путевку в полуфинал Рима

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка, шестая ракетка мира Элина Свитолина сегодня, 15 мая проведет матч 1/4 финала грунтового турнира в Риме (Италия). За выход в полуфинал наша спортсменка поборется с полячкой Игой Швёнтек (WTA №15).

Встреча начнется в 12:00 по киевскому времени первым запуском на корте Pietrangeli.

За свою профессиональную карьеру украинка восьмой раз выступает на этом турнире (13/5 по победам и поражениям). В 2017 и 2018 годах наша соотечественница становилась чемпионкой соревнований. В прошлом году Свитолина дошла до стадии 1/4 финала. Для Швёнтек это второе выступление в Риме. В прошлом году полька проиграла здесь свой первый и единственный матч.

Отметим, что этот поединок станет первым очным противостоянием для теннисисток. Ранее они никогда не встречались.

Напомним, что ранее Эшли Барти снялась с 1/4 финала в Риме.

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В статье: Элина Свитолина Ига Швёнтек
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