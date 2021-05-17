Australian Open-2022 пройдет не в Австралии?

Поскольку в Австралии все еще закрыты границы из-за пандемии коронавируса, следующий розыгрыш Australian Open может пройти за пределами страны. Об этом сообщает портал ABC Sport.

Согласно источнику, теннисисты больше не хотят проходить двухнедельный строгий карантин перед стартом в Мельбурне. Если организаторам Открытого чемпионата Австралии не удастся договориться с властями страны о смягчении карантина, то первый в сезоне турнир Большого шлема могут провести в Дохе или Дубае.

Стоит отметить, что у Australian Open уже есть опыт организации матчей за пределами Мельбурна. В 2021 году квалификация австралийского Шлема проходила в Дубае.

Действующими победителями Australian Open являются Новак Джокович и Наоми Осака.