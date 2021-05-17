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Директор Australian Open отреагировал на перенос турнира в другой город

Теннис
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Крейг Тайли опроверг слухи

Директор Australian Open отреагировал на перенос турнира в другой город

Новина українською

Директор турнира Australian Open Крейг Тайли опроверг слухи о том, что турнир 2022 года может быть перенесён в другие города из-за проблем с прохождением теннисистами карантина.

"Мы собираемся найти способ привлечь в Мельбурн игроков, которые в настоящее время передвигаются по миру в "пузыре". Мы единственная страна, где требуется карантин. Мы должны найти способ справиться с этим, и мы это сделаем.

Каждый день я учился справляться с неопределенностью. Запрет на массовые собрания и международные поездки — два врага covid-19, и это столпы нашего успеха. Возможность обойти их — непростая задача. Нам казалось, что мы поднялись на Эверест, но, к сожалению, теперь мы снова оказались в лагере у подножия. Но одна положительная вещь заключается в том, что у нас, по крайней мере, есть путь", — приводит слова Тайли Tennis Head.

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В статье: Australian Open
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