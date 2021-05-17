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Элина Свитолина опубликовала фото в коротком платье
И привлекла внимание фанатов
Шестая ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала в "Инстаграме" новое фото.
Украинка сфотографировалась на фоне небоскрёбов в соблазнительно коротком платье нежного красного цвета с белой панамой на голове. На оголённой ноге Свитолиной заметна одна из татуировок.
Напомним, что на прошедшем турнире категории WTA-1000 Свитолина не сумела пробиться в полуфинал. В четвертьфинальном матче она проиграла будущей чемпионке соревнований, представительнице Польши Иге Свёнтек со счётом 2:6, 5:7.
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