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Элина Свитолина опубликовала фото в коротком платье

Теннис
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И привлекла внимание фанатов

Элина Свитолина опубликовала фото в коротком платье

Новина українською

Шестая ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала в "Инстаграме" новое фото.

Украинка сфотографировалась на фоне небоскрёбов в соблазнительно коротком платье нежного красного цвета с белой панамой на голове. На оголённой ноге Свитолиной заметна одна из татуировок.

Напомним, что на прошедшем турнире категории WTA-1000 Свитолина не сумела пробиться в полуфинал. В четвертьфинальном матче она проиграла будущей чемпионке соревнований, представительнице Польши Иге Свёнтек со счётом 2:6, 5:7.

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В статье: Элина Свитолина
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