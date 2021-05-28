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Циципас: В детстве все издевались надо мной

Теннис
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Стефанос рассказал, как проходили его годы юности

Циципас: В детстве все издевались надо мной

Новина українською

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о своём детстве.

"Я рано начал задумываться о профессиональной карьере теннисиста, поэтому много путешествовал. Мои школьные учителя не поддерживали мой энтузиазм и не понимали, зачем мне это нужно. Они старались убедить моих родителей вернуть меня к "нормальной", обычной жизни. Хотя никто не понимал, чем я на самом деле занимаюсь. Помню, я сделал импровизированный корт в подвале дома, и мы с братом могли играть там часами. Я был необычным ребёнком. У меня было мало друзей. Я не был сложным ребёнком, никогда не создавал проблем, просто был сам по себе. Но с 10 до 14 лет все издевались надо мной. И психологически, и физически.

Как-то раз я даже сходил к директору школы, а он сказал мне, что ничего не может сделать. Я был зол, отчаялся, чувствовал себя одиноко и беспомощно. Так что теннис стал моим спасением, и тогда я не подозревал, что в один прекрасный день смогу стоять рядом с Федерером, Надалем, Джоковичем, которых раньше видел только на экране телевизора. Я думал, что к тому моменту, когда стану профессионалом, они уже завершат карьеру. Но они всё ещё здесь", — приводит слова Циципаса "твиттер-аккаунт" "Tsitsifam" со ссылкой на журнал 40-A.

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В статье: Стефанос Циципас
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