Костюк играет с Мугурусой в 1-м раунде Ролан Гаррос. Текстовая трансляция матча

Третья ракетка Украины Марта Костюк в понедельник стартует в основной сетке Открытого чемпионата Франции, а ее первой соперницей станет двукратная победительница турниров Большого шлема и экс-первая ракетка мира из Испании Гарбинье Мугуруса.

Матч между Костюк и Мугурусой пройдет последним запуском на корте имени Симоны Матье. Ориентировочное время начала поединка – 20:20 по киевскому времени.

Костюк во второй раз сыграет в основе Ролан Гаррос. В прошлом году 18-летняя киевлянка в Париже прошла квалификацию, но в первом круге уступила Нао Хибино.

Мугуруса на Открытом чемпионате Франции еще никогда не вылетала в первом раунде. В Париже испанка одержала 29 побед при 7 поражениях.

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Костюк против Мугурусы в 1-м раунде Ролан Гаррос: текстовая трансляция матча

20:26. Первой подавать будет Костюк.

20:24. Костюк и Мугуруса появились на корте. Ждем разминку.

20:00. UA-Футбол приветствует всех фанатов тенниса! Марин Чилич только что выиграл свой первый матч на Ролан Гаррос, а это значит, что на корте имени Симоны Матье совсем скоро появятся Марта Костюк и Гарбинье Мугуруса! Оставайтесь с нами!