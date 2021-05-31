  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Костюк играет с Мугурусой в 1-м раунде Ролан Гаррос. Текстовая трансляция матча
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Костюк играет с Мугурусой в 1-м раунде Ролан Гаррос. Текстовая трансляция матча

Теннис
(1 голосов)

Следите за матчем вместе с UA-Футбол

Костюк играет с Мугурусой в 1-м раунде Ролан Гаррос. Текстовая трансляция матча

фото - WTA

Иван Мартынов Автор UA-Футбол
Новина українською

Третья ракетка Украины Марта Костюк в понедельник стартует в основной сетке Открытого чемпионата Франции, а ее первой соперницей станет двукратная победительница турниров Большого шлема и экс-первая ракетка мира из Испании Гарбинье Мугуруса.

Матч между Костюк и Мугурусой пройдет последним запуском на корте имени Симоны Матье. Ориентировочное время начала поединка – 20:20 по киевскому времени.

Костюк во второй раз сыграет в основе Ролан Гаррос. В прошлом году 18-летняя киевлянка в Париже прошла квалификацию, но в первом круге уступила Нао Хибино.

Мугуруса на Открытом чемпионате Франции еще никогда не вылетала в первом раунде. В Париже испанка одержала 29 побед при 7 поражениях.

Следить за главными событиями матча Костюк – Мугуруса на Ролан Гаррос вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе матча необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Костюк против Мугурусы в 1-м раунде Ролан Гаррос: текстовая трансляция матча

20:26. Первой подавать будет Костюк.

20:24. Костюк и Мугуруса появились на корте. Ждем разминку.

20:00. UA-Футбол приветствует всех фанатов тенниса! Марин Чилич только что выиграл свой первый матч на Ролан Гаррос, а это значит, что на корте имени Симоны Матье совсем скоро появятся Марта Костюк и Гарбинье Мугуруса! Оставайтесь с нами!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марта Костюк Ролан Гаррос Гарбинье Мугуруса
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...