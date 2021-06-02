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Зверев в трех сетах прошел в третий круг Ролан Гаррос

Теннис
(1 голосов)

Немец идет дальше

Зверев в трех сетах прошел в третий круг Ролан Гаррос

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Шестая ракетка мира Александр Зверев во втором круге Открытого чемпионата Франции в трех партиях за 2 часа и 31 минуту переиграл Романа Сафиуллина (7:6, 6:3, 7:6).

Зверев во втором сете отыгрался со счета 1:3, а в третьей партии ликвидировал отставание в три гейма.

На пути к победе немец подал 15 эйсов, сделал 10 двойных ошибок, выиграл 80% очков с первой подачи, реализовал 4 из 9 брейк-поинтов, а также организовал 40 виннерсов.

Александр Зверев в четвертый раз подряд дошел на Ролан Гаррос до третьего раунда, где его ждет матч с Ласло Дьере или Миомиром Кецмановичем.

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В статье: Александр Зверев Ролан Гаррос
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