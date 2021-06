Свитолина и Костюк прошли в третий круг на Ролан Гаррос. А что дальше?

Элина Свитолина и Марта Костюк накануне синхронно в двух сетах оформили путевки в третий раунд Открытого чемпионата Франции. Если Свитолина на Ролан Гаррос неизменно доходит до этой стадии с 2015 года, то Костюк проводит лучший грунтовый Шлем в карьере и уже повторила персональный рекорд на мэйджорах.

Свитолина выиграла по отработанной схеме

Второй матч Элины Свитолиной в Париже прошел по одному и тому же сценарию, хотя уровень оппозиции кардинально отличался – после 1111-й ракетки мира Осеан Бабель во втором круге украинке противостояла №75 рейтинга WTA Энн Ли. Как и стартовом матче на турнире, Свитолина вновь мощно провела первый сет, провалилась в дебюте второй партии, но успела исправить собственные ошибки.

На старте матча Свитолина разве что не летала по корту – Элина за 6 геймов настреляла 10 виннерсов, выиграла 86% очков с первого мяча (12 из 14) и допустила на своей подаче всего один брейк-поинт. А на сет-боле Свитолина показала, что тренировки с Монфисом даром не проходят – грациозный смэш стал достойной точкой безупречного 29-минутного отрезка.

Второй сет стал повторением той картины, которую мы наблюдали в матче с Бабель. Свитолина снова выпустила нити игры из своих рук – Ли на ближайшие четверть часа плотно завладела инициативой и стала регулярно вскрывать оборону украинки взрывными комбинациями с задней линии. И вновь нужно отдать должное бойцовским качествам Свитолиной – уступая 0:3 и 0:30 на своей подаче, Элина до конца матча больше не проиграла ни одного ключевого мяча. Под конец матча на корт вернулась та Свитолина, которую хотелось бы видеть почаще – Элина не ждала ошибок неопытной соперницы, а сама активно шла вперед и заслуженно закрыла матч в двух сетах – 6:0, 6:4.

Свитолина – новый фаворит верхней четверти турнирной сетки

После вчерашних матчей второго раунда Элина Свитолина стала самой рейтинговой теннисисткой в верхней четверти турнирной сетки и единственной представительницей топ-10.

Пока Свитолина оформляла победу над Энн Ли, первая ракетка мира Эшли Барти снялась с матча против Магды Линетт, а спустя час ручкой Ролан Гаррос на минорной ноте помахала и Каролина Плишкова, которую в двух сетах остановила Слоан Стивенс (7:5, 6:1).

Следующий шаг к четвертьфиналу для Свитолиной обещает стать непростым испытанием. Все дело в том, что соперница украинки по третьему раунду Барбора Крейчикова набрала лучшую форму в карьере – чешка перед Ролан Гаррос в Страсбурге открыла счет одиночным титулам WTA, а в Париже продлила свою победную серию до девяти матчей. Крейчикова в 25 лет только начинает познавать первые успехи в одиночке, а вот в паре и миксте эта девушка уже давно добилась признания. У чешки пять побед на турнирах Большого шлема, включая парный титул на Ролан Гаррос-2018 вместе с Катаржиной Синяковой. В общем, на грунте Крейчикова любит и умеет играть – расколоть этот орешек будет непросто.

Помимо этой пары в верхней четверти Онс Жабер сыграет с Магдой Линетт, Кори Гауфф поспорит за место в четвертом круге с Дженнифер Брэйди, а Каролина Мухова попробует остановить Слоан Стивенс. Победительница последнего дуэта и выйдет на Свитолину, если Элина не оступится на Крейчиковой.

Костюк научилась побеждать на классе. Хотя без нервов не обошлось

После впечатляющего апсета в матче с Гарбинье Мугурусой статус Марты Костюк изменился – к поединку второго раунда с 57-й ракеткой мира Чжэн Сайсай 18-летняя украинка подходила в статусе большого фаворита.

Костюк быстро приспособилась к контратакующему стилю китаянки с большим количество неудобных полусвечек и уже к середине первого сета сделала два брейка. При счете 4:1 Марте оставалось забрать два гейма на своей подаче, с чем украинка успешно справилась, хотя при счете 5:3 пришлось понервничать – Костюк упустила двойной сет-бол, довела дело до брейк-поинтов, но в самый ответственный момент все же провела несколько активных розыгрышей и забрала сет.

Во второй партии Костюк чуть не поплатилась за собственную расточительность. Реализуй Марта двойной брейк-поинт при счете 2:0, Сайсай уже вряд ли бы вернулась в игру, однако украинка после двух виннерсов с бэкхенда начала расстреливать ауты и помогла сопернице удержаться на плаву. А дальше сказалась нехватка опыта – Костюк потеряла ритм после медицинского тайм-аута китаянки и проиграла шесть мячей подряд. На ее лице появились явные признаки раздражения – еще несколько месяцев назад украинка вряд ли бы смогла так быстро погасить пламя внутри себя, но теперь Костюк научилась контролировать свои эмоции – Марта мощным приемом с форхенда поставила точку в провальном отрезке, тут же сделала брейк и бережно сохранила свое преимущество вплоть до реализованного матч-бола.

Марта Костюк на пути к повторению личного рекорда на турнирах Большого шлема показала, что такое победа на классе. Это когда доминируешь на решающих мячах (67% реализованных и 71% отыгранных брейк-поинтов), это когда совершаешь больше виннерсов, чем невынужденных ошибок (34 против 28) и это когда в сложный момент берешь себя в руки и доводишь дело до конца.

Костюк способна дойти до 1/8 финала. Но дальше Надаль в юбке

За обновление личного рекорда на мэйджорах Марта Костюк в субботу сыграет с 88-й ракеткой мира Варварой Грачевой – той самой россиянкой, которая осенью прошлого года на US Open выиграла матч у Кристины Младенович, уступая 1:6, 1:5.

Грачева ничем не впечатлила во время грунтового сезона, однако в Париже с разгромом прошла опытную испанку Лару Арруабаррену-Весино (6:2, 6:3) и переиграла Камилу Джорджи (7:5, 1:6, 6:2).

Костюк и Грачева дважды пересекались на уровне ITF. В 2019 году в финале грунтового турнира в Страсбурге россиянка выиграла в двух сетах (6:3, 6:2), но реванш в Каире в 2020-м на харде остался за Мартой (6:2, 6:2).

Не хочется забегать наперед, но Марта Костюк сейчас показывает настолько зрелый теннис, что теннисистка калибра Варвары Грачевой для нее проблемой стать не должна. И это еще один прекрасный шанс для киевлянки оказаться в центре внимания всего мира тенниса, ведь в 1/8 финала на Костюк потенциально выходит неудержимая Ига Швёнтек…