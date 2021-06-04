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Серена Уильямс пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос
Теннисистка взяла все два сета
Американская теннисистка Серена Уильямс без особых проблем вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции.
В матче третьего круга на "Ролан Гаррос" Уильямс (7) в двух сетах обыграла соотечественницу Даниэль Коллинз.
Ролан Гаррос. 4 июня
Серена Уильямс - Даниэль Коллинз 6:4, 6:4
Встреча продлилась 1 час 25 минут. Уильямс 5 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету Коллинз — 1 эйс, 3 двойных ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.
В следующем раунде соревнований Серена сразится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (21).
"Ролан Гаррос" проходит с 30 мая по 12 июня.
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