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Серена Уильямс пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос

Теннис
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Теннисистка взяла все два сета

Серена Уильямс пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос

Новина українською

Американская теннисистка Серена Уильямс без особых проблем вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции.

В матче третьего круга на "Ролан Гаррос" Уильямс (7) в двух сетах обыграла соотечественницу Даниэль Коллинз.

Ролан Гаррос. 4 июня

Серена Уильямс - Даниэль Коллинз 6:4, 6:4

Встреча продлилась 1 час 25 минут. Уильямс 5 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету Коллинз — 1 эйс, 3 двойных ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

В следующем раунде соревнований Серена сразится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (21).

"Ролан Гаррос" проходит с 30 мая по 12 июня.

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В статье: Серена Уильямс Даниэль Коллинс
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