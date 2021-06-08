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Бьянка Андрееску прекратила сотрудничество со своим тренером

Теннис
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Теннисистка написала об этом в Твиттере

Бьянка Андрееску прекратила сотрудничество со своим тренером

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску прекратила сотрудничество с тренером Сильвеном Брюно по обоюдному согласию. Об этом Андрееску сказала в своём "Твиттере".

"С тоской на душе вынуждена сообщить своим фанатам о том, что мой давний тренер, наставник и друг Сильвен и я приняли решение завершить наши невероятные тренерские отношения. Наша дружба будет жить вечно. Это были невероятные четыре года. Я очень благодарна за всё, чего мы достигли вместе, и за все наши прекрасные воспоминания. Сильвен больше, чем тренер. Он — моя семья", — написала в "Твиттере" Андрееску.

Напомним, что недавно канадка вылетела в первом круге "Ролан Гаррос", в упорной борьбе уступив словенке Тамаре Зиданшек в трёх сетах.

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В статье: Бьянка Андрееску
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