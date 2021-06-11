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Стефанос Циципас впервые в карьере пробился в финал турнира серии Большого шлема
Теннисист ранее не достигал таких вершин
22-летний греческий теннисист Стефанос Циципас впервые в карьере вышел в финал турнира "Большого шлема". В полуфинале "Ролан Гаррос" Циципас обыграл шестую ракетку мира Александра Зверева из Германии со счётом 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 6:3.
Стефанос в четвёртый раз играл в полуфинале турнира "Большого шлёма", но впервые сумел дойти до решающего матча. Отметим, что на "Ролан Гаррос" это был второй для Циципаса полуфинал подряд. Также он дважды добирался до этой стадии на Australian Open.
Благодаря выходу в финал "Ролан Гааррос" Циципас впервые в карьере станет четвёртой ракеткой мира в обновленном рейтинге АТР.
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