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Рафаэль Надаль: Мне грустно, что я проиграл на самом важном для себя турнире
Комментарий испанца
фото - atptour.com
Испанский теннисист, третья ракетка мира Рафаэль Надаль прокомментировал
"Мне грустно, что я проиграл на самом важном для себя турнире года. Но это всего лишь поражения на корте, а завтра я буду дома с семьей. Это нормально. Я не могу выигрывать здесь вечно. В теннисе ты должен принимать и победы, и поражения. Я знаю, что не выиграю "Ролан Гаррос" 15 или 16 раз. Это вовсе не катастрофа.
Здесь нечему радоваться, но и не время устраивать драму. Нужна золотая середина. Я не из тех, кто упивается в торжествах, когда выигрывает. Но в то же время я никогда не посыпаю голову пеплом, когда проигрываю" - сказал он.
Напомним, что ранее украинец Амосов
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