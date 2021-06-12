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Рафаэль Надаль: Мне грустно, что я проиграл на самом важном для себя турнире

Теннис
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Комментарий испанца

Рафаэль Надаль: Мне грустно, что я проиграл на самом важном для себя турнире

фото - atptour.com

UA-Футбол
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Испанский теннисист, третья ракетка мира Рафаэль Надаль прокомментировал поражение в полуфинальном матче Ролан Гаррос против серба Новака Джоковича (АТР №1). Его слова цитирует Tennis_Majors:

"Мне грустно, что я проиграл на самом важном для себя турнире года. Но это всего лишь поражения на корте, а завтра я буду дома с семьей. Это нормально. Я не могу выигрывать здесь вечно. В теннисе ты должен принимать и победы, и поражения. Я знаю, что не выиграю "Ролан Гаррос" 15 или 16 раз. Это вовсе не катастрофа.

Здесь нечему радоваться, но и не время устраивать драму. Нужна золотая середина. Я не из тех, кто упивается в торжествах, когда выигрывает. Но в то же время я никогда не посыпаю голову пеплом, когда проигрываю" - сказал он.

Напомним, что ранее украинец Амосов стал чемпионом Bellator.

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