Джокович после финала Ролан Гаррос подарил ракетку ребенку

Первая ракетка мира Новак Джокович накануне в финале Ролан Гаррос в пяти сетах обыграл Стефаноса Циципаса и стал 19-кратным победителем турниров Большого шлема.

После матча серб подарил свою ракетку юному болельщику, который по ходу финала постоянно подбадривал его и давал советы.

Amazing moment of Novak Djokovic handing his French Open title winning racket to a young boy. pic.twitter.com/zOHOXa53bp — Darren Rovell (@darrenrovell) June 13, 2021

«Я слышал его, он меня тренировал. Это было очень мило, поэтому я решил его отблагодарить», - сказал Джокович.

Новак Джокович после вчерашнего триумфа на Ролан Гаррос первым в истории Открытой эры собрал двойной карьерный Большой шлем.