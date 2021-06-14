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Джокович после финала Ролан Гаррос подарил ракетку ребенку

Теннис
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Красивая история из Парижа

Джокович после финала Ролан Гаррос подарил ракетку ребенку

фото - rolandgarros.com

Новина українською

Первая ракетка мира Новак Джокович накануне в финале Ролан Гаррос в пяти сетах обыграл Стефаноса Циципаса и стал 19-кратным победителем турниров Большого шлема.

После матча серб подарил свою ракетку юному болельщику, который по ходу финала постоянно подбадривал его и давал советы.

«Я слышал его, он меня тренировал. Это было очень мило, поэтому я решил его отблагодарить», - сказал Джокович.

Новак Джокович после вчерашнего триумфа на Ролан Гаррос первым в истории Открытой эры собрал двойной карьерный Большой шлем.

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В статье: Новак Джокович Ролан Гаррос
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