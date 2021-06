Джокович после финала Ролан Гаррос подарил ракетку ребенку

Первая ракетка мира Новак Джокович накануне в финале Ролан Гаррос в пяти сетах обыграл Стефаноса Циципаса и стал 19-кратным победителем турниров Большого шлема.

После матча серб подарил свою ракетку юному болельщику, который по ходу финала постоянно подбадривал его и давал советы.

Amazing moment of Novak Djokovic handing his French Open title winning racket to a young boy. pic.twitter.com/zOHOXa53bp