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Джокович после финала Ролан Гаррос подарил ракетку ребенку
Красивая история из Парижа
фото - rolandgarros.com
Первая ракетка мира Новак Джокович накануне в финале Ролан Гаррос в пяти сетах обыграл Стефаноса Циципаса и стал 19-кратным победителем турниров Большого шлема.
После матча серб подарил свою ракетку юному болельщику, который по ходу финала постоянно подбадривал его и давал советы.
Amazing moment of Novak Djokovic handing his French Open title winning racket to a young boy. pic.twitter.com/zOHOXa53bp— Darren Rovell (@darrenrovell) June 13, 2021
«Я слышал его, он меня тренировал. Это было очень мило, поэтому я решил его отблагодарить», - сказал Джокович.
Новак Джокович после вчерашнего триумфа на Ролан Гаррос первым в истории Открытой эры собрал двойной карьерный Большой шлем.
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