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Как это мило: Серена Уильямс потренировалась с 3-летней дочерью
Растет новая чемпионка
Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс вышла на корт вместе с 3-летней дочерью Олимпией. Уильямс-младшая с юных лет приучает свою наследницу к спорту, который сделал ее знаменитой на весь мир.
Today's aww moment.????@serenawilliams practicing with her daughter Olympia. pic.twitter.com/CczCUkk7Io— Tennis Channel (@TennisChannel) June 17, 2021
Серена ведет подготовку к Уимблдону – в Лондоне американка попробует выиграть свой 24-й титул на турнирах серии Большого шлема.
Серена Уильямс в последний раз выходила на корт на Ролан Гаррос, проиграв в четвертом раунде Елене Рыбакиной.
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