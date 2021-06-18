Как это мило: Серена Уильямс потренировалась с 3-летней дочерью

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс вышла на корт вместе с 3-летней дочерью Олимпией. Уильямс-младшая с юных лет приучает свою наследницу к спорту, который сделал ее знаменитой на весь мир.

Серена ведет подготовку к Уимблдону – в Лондоне американка попробует выиграть свой 24-й титул на турнирах серии Большого шлема.

Серена Уильямс в последний раз выходила на корт на Ролан Гаррос, проиграв в четвертом раунде Елене Рыбакиной.