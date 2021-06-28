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Серена Уильямс не сыграет на Олимпиаде

Теннис
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Потеря для Токио

Серена Уильямс не сыграет на Олимпиаде

Новина українською

Экс-первая ракетка мира и победительница 23 турниров Большого шлема Серена Уильямс на пресс-конференции перед стартом Уимблдона объявила, что не выступит на Олимпийских играх в Токио.

"Причин много, но я пока не хочу о них говорить. Может, в другой раз", - сказала Уильямс-младшая.

Серена Уильямс является четырехкратной олимпийской чемпионкой. Американка трижды выигрывала Олимпиаду в паре со старшей сестрой Винус.

Матчи теннисного турнира на Олимпиаде в Токио пройдут с 24 июля по 1 августа.

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В статье: Серена Уильямс Олимпийские игры 2020
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