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Свитолина: Чувствую себя на траве намного лучше
Украинка готова к Уимблдону
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка Украины Элина Свитолина в статусе третьей сеяной во вторник стартует на Уимблдоне, где два года назад дошла до полуфинала.
"Травяной сезон очень короткий и обычно я играю всего один турнир перед Уимблдоном. Сейчас я уже три недели играю на траве и чувствую себя на этом покрытии намного лучше.
Знаю, что Элисон ван Эйтванк может неплохо играть на траве, у нее плоские удары и она играет достаточно агрессивно. Я готова к этому.
Я играла с Александровой, Рыбакиной и Бадосой, они все играют плоско, поэтому я в принципе знаю, чего ожидать. Главное быть физически готовой, потому что из-за особенностей покрытия в первых матчах на Уимблдоне все совершенно не так, как на тренировках", - сказала Свитолина.
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