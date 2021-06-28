Свитолина: Чувствую себя на траве намного лучше

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в статусе третьей сеяной во вторник стартует на Уимблдоне, где два года назад дошла до полуфинала.

"Травяной сезон очень короткий и обычно я играю всего один турнир перед Уимблдоном. Сейчас я уже три недели играю на траве и чувствую себя на этом покрытии намного лучше.

Знаю, что Элисон ван Эйтванк может неплохо играть на траве, у нее плоские удары и она играет достаточно агрессивно. Я готова к этому.

Я играла с Александровой, Рыбакиной и Бадосой, они все играют плоско, поэтому я в принципе знаю, чего ожидать. Главное быть физически готовой, потому что из-за особенностей покрытия в первых матчах на Уимблдоне все совершенно не так, как на тренировках", - сказала Свитолина.