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Как Костюк обыгрывала Бертенс на Уимблдоне. ВИДЕО
Лучшие моменты дебюта украинки на травяном Шлеме
фото - Jimmie48 Tennis
Марта Костюк в первом раунде Уимблдона за 1 час и 23 минуты обыграла бывшую четвертую ракетку мира и чемпионку 10 одиночных турниров WTA Кики Бертенс (6:3, 6:4).
На пути к победе над 21-й ракеткой мира Костюк сделала 2 брейка, отыграла 6 из 6 брейк-поинтов и выиграла 80% очков с первой подачи.
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