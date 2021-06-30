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Как Костюк обыгрывала Бертенс на Уимблдоне. ВИДЕО

Теннис
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Как Костюк обыгрывала Бертенс на Уимблдоне. ВИДЕО

фото - Jimmie48 Tennis

Новина українською

Марта Костюк в первом раунде Уимблдона за 1 час и 23 минуты обыграла бывшую четвертую ракетку мира и чемпионку 10 одиночных турниров WTA Кики Бертенс (6:3, 6:4).

На пути к победе над 21-й ракеткой мира Костюк сделала 2 брейка, отыграла 6 из 6 брейк-поинтов и выиграла 80% очков с первой подачи.

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В статье: Марта Костюк Кики Бертенс Уимблдон-2021
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