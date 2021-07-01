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В среду с Уимблдона вылетели 12 теннисистов из посева

Теннис
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День сенсаций

В среду с Уимблдона вылетели 12 теннисистов из посева

фото - flashscore.com.ua

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Третий день Уимблдона стал последним для 12 сеяных игроков, причем у женщин турнир покинули сразу три теннисистки из топ-15 рейтинга WTA.

В мужском одиночном разряде в среду вылетели Пабло Карреньо-Буста (№11 посева), Каспер Рууд (№12), Аслан Карацев (№20), Уго Умбер (№21) и Джон Иснер (№28).

У женщин накануне оступились София Кенин (№4), Бьянка Андрееску (№5), Белинда Бенчич (№9), Джессика Пегула (№22), Анетт Контавейт (№24), Петра Мартич (№26) и Екатерина Александрова (№32).

Уимблдон после среды остался без шести игроков из топ-10 посева (Стефанос Циципас, София Кенин, Бьянка Андрееску, Серена Уильямс, Петра Квитова и Белинда Бенчич).

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В статье: Бьянка Андрееску София Кенин Белинда Бенчич Уимблдон-2021
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