Хуркач сенсационно не пустил Медведева в 1/4 финала Уимблдона

Последним участником 1/4 финала Уимблдона неожиданно стал 18-й номер рейтинга АТР Хуберт Хуркач, который в двухдневном поединке обыграл второго сеяного из России Даниила Медведева (2:6, 7:6, 3:6, 6:3, 6:3).

Накануне теннисисты из-за дождя покинули корт в четвертом сете при счете 4:3 в пользу Хуркача. После возобновления матча поляк сделал три брейка, а на своей подаче не допустил ни одного брейк-поинта.

The win of his career ????????@HubertHurkacz defeats Daniil Medvedev in five sets to reach his first Grand Slam quarter-final#Wimbledon pic.twitter.com/JFIrQkQO9q