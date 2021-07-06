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Хуркач сенсационно не пустил Медведева в 1/4 финала Уимблдона
Второй сеяный едет домой
фото - flashscore.com.ua
Последним участником 1/4 финала Уимблдона неожиданно стал 18-й номер рейтинга АТР Хуберт Хуркач, который в двухдневном поединке обыграл второго сеяного из России Даниила Медведева (2:6, 7:6, 3:6, 6:3, 6:3).
Накануне теннисисты из-за дождя покинули корт в четвертом сете при счете 4:3 в пользу Хуркача. После возобновления матча поляк сделал три брейка, а на своей подаче не допустил ни одного брейк-поинта.
The win of his career ????????@HubertHurkacz defeats Daniil Medvedev in five sets to reach his first Grand Slam quarter-final#Wimbledon pic.twitter.com/JFIrQkQO9q— Wimbledon (@Wimbledon) July 6, 2021
Хуркач до приезда на Уимблдон на турнирах Большого шлема одержал всего 6 побед при 12 поражениях.
В четвертьфинале травяного Шлема Хуберт Хуркач сыграет с 39-летним Роджером Федерером.
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