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Барти обыграла Кербер и вышла в финал Уимблдона
Первый финал для австрийки в Лондоне
фото - flashscore.com.ua
Эшли Барти в полуфинале Уимблдона в двух сетах обыграла Анжелик Кербер (6:3, 7:6) и во второй раз в карьере вышла в финал турнира Большого шлема.
Первый сет Барти забрала за счет раннего брейка, а во второй партии Эшли отыгралась со счета 2:5 и добила Кербер на тайбрейке.
A first Wimbledon final.@AshBarty, 50 years on since Evonne Goolagong Cawley won at The Championships, is one victory away from emulating her idol after beating Angelique Kerber 6-3, 7-6(3) ????????#Wimbledon pic.twitter.com/qgWxKoKYvI— Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2021
В матче 1/2 финала Барти подала 8 эйсов, выиграла 88% очков с первой подачи, реализовала 2 из 5 брейк-поинтов, а также сделала 38 виннерсов при 16 невынужденных ошибках.
Эшли Барти за титул на Уимблдоне поспорит с Ариной Соболенко или Каролиной Плишковой.
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