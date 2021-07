Барти обыграла Кербер и вышла в финал Уимблдона

Эшли Барти в полуфинале Уимблдона в двух сетах обыграла Анжелик Кербер (6:3, 7:6) и во второй раз в карьере вышла в финал турнира Большого шлема.

Первый сет Барти забрала за счет раннего брейка, а во второй партии Эшли отыгралась со счета 2:5 и добила Кербер на тайбрейке.

A first Wimbledon final.@AshBarty, 50 years on since Evonne Goolagong Cawley won at The Championships, is one victory away from emulating her idol after beating Angelique Kerber 6-3, 7-6(3) ????????#Wimbledon pic.twitter.com/qgWxKoKYvI