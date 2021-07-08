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Барти обыграла Кербер и вышла в финал Уимблдона

Теннис
(1 голосов)

Первый финал для австрийки в Лондоне

Барти обыграла Кербер и вышла в финал Уимблдона

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Эшли Барти в полуфинале Уимблдона в двух сетах обыграла Анжелик Кербер (6:3, 7:6) и во второй раз в карьере вышла в финал турнира Большого шлема.

Первый сет Барти забрала за счет раннего брейка, а во второй партии Эшли отыгралась со счета 2:5 и добила Кербер на тайбрейке.

В матче 1/2 финала Барти подала 8 эйсов, выиграла 88% очков с первой подачи, реализовала 2 из 5 брейк-поинтов, а также сделала 38 виннерсов при 16 невынужденных ошибках.

Эшли Барти за титул на Уимблдоне поспорит с Ариной Соболенко или Каролиной Плишковой.

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В статье: Анжелик Кербер Эшли Барти Уимблдон-2021
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