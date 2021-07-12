Украинец Сачко дебютировал в топ-300 рейтинга АТР

Виталий Сачко после выхода в финал челленджера в Перудже в рейтинге АТР прогрессировал на 34 позиции и расположился на рекордной в карьере 269-й строке.

Илья Марченко в рейтинге опустился на 3 позиции (№156), а Сергей Стаховский поднялся на 16 мест (№226).

Что касается топ-10, то Александр Зверев вытеснил из топ-5 Доминика Тима, Маттео Берреттини после выхода в финал Уимблдона обошел Роджера Федерера, а Денис Шаповалов стал 10-й ракеткой мира.