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Украинец Сачко дебютировал в топ-300 рейтинга АТР
Поздравления с личным рекордом
Виталий Сачко после выхода в финал челленджера в Перудже в рейтинге АТР прогрессировал на 34 позиции и расположился на рекордной в карьере 269-й строке.
Илья Марченко в рейтинге опустился на 3 позиции (№156), а Сергей Стаховский поднялся на 16 мест (№226).
Что касается топ-10, то Александр Зверев вытеснил из топ-5 Доминика Тима, Маттео Берреттини после выхода в финал Уимблдона обошел Роджера Федерера, а Денис Шаповалов стал 10-й ракеткой мира.
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