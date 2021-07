Power Ranking WTA-тура: Барти уходит в отрыв, Свитолина близка к вылету из топ-20

Все турниры июня-июля в WTA-туре

Берлин (WTA 500 с призовым фондом $565,530). Чемпионка – Людмила Самсонова. Финалистка – Белинда Бенчич.

Бирмингем (WTA 250 с призовым фондом $235,238). Чемпионка – Онс Жабер. Финалистка – Дарья Касаткина.

Истборн (WTA 250 с призовым фондом $235,238). Чемпионка – Елена Остапенко. Финалистка – Анетт Контавейт.

Бад-Хомбург (WTA 250 с призовым фондом $235,238). Чемпионка – Анжелик Кербер. Финалистка – Катержина Синякова.

Уимблдон (турнир Большого шлема с призовым фондом £35,016,000). Чемпионка – Эшли Барти. Финалистка – Каролина Плишкова,

Статистика побед/поражений в сезоне – 35-6

Лучший результат в июне-июле – титул на Уимблдоне

Эшли Барти спустя 10 лет после триумфа среди юниоров повторно выиграла Уимблдон и уже в начале июля повторила личный рекорд по количеству титулов за сезон.

Гегемония Барти в WTA-туре сейчас не вызывает никаких сомнений – у Эшли 85% побед в сезоне, а ее отрыв от ближайшей преследовательницы в рейтинге составляет более 2300 очков, причем Эшли в прошлом году на US Open не играла из-за ситуации с коронавирусом, так что в перспективе преимущество австралийки в конце сезона может достичь совсем уже неприличной цифры.

Статистика побед/поражений в сезоне – 34-11

Лучший результат в июне-июле – полуфинал на Уимблдоне

Арина Соболенко с 15-й попытки, наконец, совершила долгожданный прорыв на Шлеме и добралась до полуфинала на Уимблдоне, что позволило ей в обновленном рейтинге WTA впервые в карьере взлететь в топ-3.

Самое удивительное, что этот успех пришел к Соболенко после далеко не самых убедительных результатов на траве. В Берлине белоруска проиграла в первом матче, а в Истборне остановилась в четвертьфинале после поражения от 61-й ракетки мира Камилы Джорджи.

А еще Арина Соболенко вместе с Каролиной Плишковой вошла в историю Уимблдона – в полуфинале теннисистки побили рекорд травяного Шлема по количеству эйсов, выполнив на двоих 32 подачи навылет.

Статистика побед/поражений в сезоне – 29-10

Лучший результат в июне-июле – 4-й раунд на Уимблдоне

Дебют Барборы Крейчиковой в основной сетке Уимблдона получился очень достойным – чемпионка Ролан Гаррос сходу дошла до второй недели травяного Шлема, а прервать ее 15-матчевую победную серию смогла только Эшли Барти.

У Крейчиковой почти 1500 очков отрыва от девятого места в Чемпионской гонке, так что в ее дебюте на Итоговом турнире сомневаться не приходится.

Спустя 8 дней после вылета с Уимблдона Барбора Крейчикова вернулась на хард и начала подготовку к Олимпийским играм в Токио. В первом раунде домашнего турнира в Праге вторая сеяная обыграла Изабеллу Шиникову (6:2, 6:3).

Статистика побед/поражений в сезоне – 27-8

Лучший результат в июне-июле – 4-й раунд на Уимблдоне

Ига Швёнтек до 2021 года никогда не побеждала в основе Уимблдона, поэтому выход в четвертый круг стал неплохим достижением для полячки, хотя концовка ее приключения в Лондоне разочаровала – после камбэка в первом сете матча с Онс Жабер Швёнтек до конца матча выиграла лишь два гейма (7:5, 1:6, 1:6).

С понедельника Ига Швёнтек в очередной раз обновила личный рекорд в рейтинге WTA, став восьмой ракеткой мира. Не удивляйтесь, если полячка скоро появится и в топ-6, ведь на US Open в прошлом году она не играла.

Статистика побед/поражений в сезоне – 21-13

Лучший результат в июне-июле – финал на Уимблдоне

Каролина Плишкова спустя 5 лет вернулась в финал мэйджора, но снова проиграла в трех сетах и отложила мечту о дебютном Шлеме как минимум до сентября.

Прорыв Плишковой на Уимблдоне стал неожиданностью – после 0:6, 0:6 от Иги Швёнтек в финале в Риме Каролина на трех следующих турнирах одержала лишь одну победу, а перед травяным Шлемом в Истборне и Берлине выиграла лишь один сет.

С новой недели Каролина Плишкова вернулась в топ-10 и стала твердым претендентом на выступление на Итоговом турнире, который чешка в последний раз пропускала в 2015 году, когда еще не была теннисисткой из первой десятки.

Статистика побед/поражений в сезоне – 14-3

Лучший результат в июне-июле – на корт не выходила

Наоми Осака после скандального отъезда с Ролан Гаррос ожидаемо отказалась от выступления на Уимблдоне и взяла паузу, чтобы психологически подготовиться к походу за золотом на домашней Олимпиаде в Токио.

Осака твердо стоит на ногах в рейтингах, поэтому может позволить себе пропуск турниров Большого шлема – в мировой классификации японка с запасом идет второй, а в Чемпионской гонке замыкает топ-6.

Статистика побед/поражений в сезоне – 27-10

Лучший результат в мае-июне – 3-й раунд на Уимблдоне

Гарбинье Мугуруса, побеждавшая на Уимблдоне в 2017 году, в этот раз в Лондоне выступила ниже своих ожиданий, не совладав в третьем раунде с куражом Онс Жабер.

What a comeback! ???? Tunisia’s @Ons_Jabeur comes from a set down to beat 2017 champion Garbine Muguruza 5-7, 6-3, 6-2 - Iga Swiatek awaits in the fourth round #Wimbledon pic.twitter.com/cGwkaOmc41

Неплохим утешением для испанки после неудовлетворительного выступления на траве стал камбэк в топ-10 рейтинга WTA. К этой цели экс-первая ракетка мира шла почти три года.

Статистика побед/поражений в сезоне – 17-12

Лучший результат в июне-июле – 3-й раунд на Уимблдоне

На фоне финала на Ролан Гаррос выход Анастасии Павлюченковой в третий раунд на Уимблдоне выглядит не так внушительно, но россиянка никогда не была специалистом на траве, о чем свидетельствуют шесть вылетов в первом круге. В этот раз получилось намного лучше – и именно этот результат позволил Павлюченковой остаться в топ-8 Чемпионской гонки.

Статистика побед/поражений в сезоне – 33-12

Лучший результат в июне-июле – четвертьфинал на Уимблдоне

Яркий и комбинационный теннис Онс Жабер стал настоящим украшением Уимблдона. Главная теннисистка Африки в Лондоне на третьем Шлеме подряд обыграла чемпионку мэйджора (даже двух!) и повторила личный рекорд на турнирах элитной категории.

Leaving @Wimbledon with the head up and really proud of myself.



Special thanks to my team, to all the people involved and to all my fans around the world! Love you guys ???? #TeamOJ pic.twitter.com/tCOmGfO9uq