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Power Ranking WTA-тура: Барти уходит в отрыв, Свитолина близка к вылету из топ-20

Теннис
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Смотрим, как изменился рейтинг лучших теннисисток сезона после Уимблдона

Power Ranking WTA-тура: Барти уходит в отрыв, Свитолина близка к вылету из топ-20

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Все турниры июня-июля в WTA-туре

Берлин (WTA 500 с призовым фондом $565,530). Чемпионка – Людмила Самсонова. Финалистка – Белинда Бенчич.

Бирмингем (WTA 250 с призовым фондом $235,238). Чемпионка – Онс Жабер. Финалистка – Дарья Касаткина.

Истборн (WTA 250 с призовым фондом $235,238). Чемпионка – Елена Остапенко. Финалистка – Анетт Контавейт.

Бад-Хомбург (WTA 250 с призовым фондом $235,238). Чемпионка – Анжелик Кербер. Финалистка – Катержина Синякова.

Уимблдон (турнир Большого шлема с призовым фондом £35,016,000). Чемпионка – Эшли Барти. Финалистка – Каролина Плишкова,

Топ-10 сформирована на основании текущего положения в Чемпионской гонке WTA

Эшли Барти (Австралия, №1 рейтинга WTA)

Статистика побед/поражений в сезоне – 35-6

Лучший результат в июне-июле – титул на Уимблдоне

Эшли Барти спустя 10 лет после триумфа среди юниоров повторно выиграла Уимблдон и уже в начале июля повторила личный рекорд по количеству титулов за сезон.

Гегемония Барти в WTA-туре сейчас не вызывает никаких сомнений – у Эшли 85% побед в сезоне, а ее отрыв от ближайшей преследовательницы в рейтинге составляет более 2300 очков, причем Эшли в прошлом году на US Open не играла из-за ситуации с коронавирусом, так что в перспективе преимущество австралийки в конце сезона может достичь совсем уже неприличной цифры.

Арина Соболенко (Беларусь, №3 рейтинга WTA)

Статистика побед/поражений в сезоне – 34-11

Лучший результат в июне-июле – полуфинал на Уимблдоне

Арина Соболенко с 15-й попытки, наконец, совершила долгожданный прорыв на Шлеме и добралась до полуфинала на Уимблдоне, что позволило ей в обновленном рейтинге WTA впервые в карьере взлететь в топ-3.

Самое удивительное, что этот успех пришел к Соболенко после далеко не самых убедительных результатов на траве. В Берлине белоруска проиграла в первом матче, а в Истборне остановилась в четвертьфинале после поражения от 61-й ракетки мира Камилы Джорджи.

А еще Арина Соболенко вместе с Каролиной Плишковой вошла в историю Уимблдона – в полуфинале теннисистки побили рекорд травяного Шлема по количеству эйсов, выполнив на двоих 32 подачи навылет.

Барбора Крейчикова (Чехия, №13 рейтинга WTA)

Статистика побед/поражений в сезоне – 29-10

Лучший результат в июне-июле – 4-й раунд на Уимблдоне

Дебют Барборы Крейчиковой в основной сетке Уимблдона получился очень достойным – чемпионка Ролан Гаррос сходу дошла до второй недели травяного Шлема, а прервать ее 15-матчевую победную серию смогла только Эшли Барти.

У Крейчиковой почти 1500 очков отрыва от девятого места в Чемпионской гонке, так что в ее дебюте на Итоговом турнире сомневаться не приходится.

Спустя 8 дней после вылета с Уимблдона Барбора Крейчикова вернулась на хард и начала подготовку к Олимпийским играм в Токио. В первом раунде домашнего турнира в Праге вторая сеяная обыграла Изабеллу Шиникову (6:2, 6:3).

Ига Швёнтек (Польша, №8 рейтинга WTA)

Статистика побед/поражений в сезоне – 27-8

Лучший результат в июне-июле – 4-й раунд на Уимблдоне

Ига Швёнтек до 2021 года никогда не побеждала в основе Уимблдона, поэтому выход в четвертый круг стал неплохим достижением для полячки, хотя концовка ее приключения в Лондоне разочаровала – после камбэка в первом сете матча с Онс Жабер Швёнтек до конца матча выиграла лишь два гейма (7:5, 1:6, 1:6).

С понедельника Ига Швёнтек в очередной раз обновила личный рекорд в рейтинге WTA, став восьмой ракеткой мира. Не удивляйтесь, если полячка скоро появится и в топ-6, ведь на US Open в прошлом году она не играла.

Каролина Плишкова (Чехия, №7 рейтинга WTA)

Статистика побед/поражений в сезоне – 21-13

Лучший результат в июне-июле – финал на Уимблдоне

Каролина Плишкова спустя 5 лет вернулась в финал мэйджора, но снова проиграла в трех сетах и отложила мечту о дебютном Шлеме как минимум до сентября.

Прорыв Плишковой на Уимблдоне стал неожиданностью – после 0:6, 0:6 от Иги Швёнтек в финале в Риме Каролина на трех следующих турнирах одержала лишь одну победу, а перед травяным Шлемом в Истборне и Берлине выиграла лишь один сет.

С новой недели Каролина Плишкова вернулась в топ-10 и стала твердым претендентом на выступление на Итоговом турнире, который чешка в последний раз пропускала в 2015 году, когда еще не была теннисисткой из первой десятки.

Наоми Осака (Япония, №2 рейтинга WTA)

Статистика побед/поражений в сезоне – 14-3

Лучший результат в июне-июле – на корт не выходила

Наоми Осака после скандального отъезда с Ролан Гаррос ожидаемо отказалась от выступления на Уимблдоне и взяла паузу, чтобы психологически подготовиться к походу за золотом на домашней Олимпиаде в Токио.

Осака твердо стоит на ногах в рейтингах, поэтому может позволить себе пропуск турниров Большого шлема – в мировой классификации японка с запасом идет второй, а в Чемпионской гонке замыкает топ-6.

Гарбинье Мугуруса (Испания, №10 рейтинга WTA)

Статистика побед/поражений в сезоне – 27-10

Лучший результат в мае-июне – 3-й раунд на Уимблдоне

Гарбинье Мугуруса, побеждавшая на Уимблдоне в 2017 году, в этот раз в Лондоне выступила ниже своих ожиданий, не совладав в третьем раунде с куражом Онс Жабер.

Неплохим утешением для испанки после неудовлетворительного выступления на траве стал камбэк в топ-10 рейтинга WTA. К этой цели экс-первая ракетка мира шла почти три года.

Анастасия Павлюченкова (Россия, №18 рейтинга WTA)

Статистика побед/поражений в сезоне – 17-12

Лучший результат в июне-июле – 3-й раунд на Уимблдоне

На фоне финала на Ролан Гаррос выход Анастасии Павлюченковой в третий раунд на Уимблдоне выглядит не так внушительно, но россиянка никогда не была специалистом на траве, о чем свидетельствуют шесть вылетов в первом круге. В этот раз получилось намного лучше – и именно этот результат позволил Павлюченковой остаться в топ-8 Чемпионской гонки.

Онс Жабер (Тунис, №23 рейтинга WTA)

Статистика побед/поражений в сезоне – 33-12

Лучший результат в июне-июле – четвертьфинал на Уимблдоне

Яркий и комбинационный теннис Онс Жабер стал настоящим украшением Уимблдона. Главная теннисистка Африки в Лондоне на третьем Шлеме подряд обыграла чемпионку мэйджора (даже двух!) и повторила личный рекорд на турнирах элитной категории.

Жабер вот уже на седьмом Шлеме подряд доходит как минимум до третьего раунда. Подобной серией могут похвастаться считанные теннисистки – например, Эшли Барти, Серена Уильямс и Элина Свитолина в этот список не входят.

Кори Гауфф (США, №25 рейтинга WTA)

Статистика побед/поражений в сезоне – 31-19

Лучший результат в июне-июле – четвертый раунд на Уимблдоне

Организаторы Уимблдона делали очень большую ставку на Кори Гауфф, регулярно ставя матчи 17-летней американки на главные корты турнира. Гауфф оправдывала ожидания, пока в четвертом раунде не столкнулась с экс-первой ракеткой мира Анжелик Кербер.

Поражение в двух сета от опытной немки помешало Гауфф приблизиться к дебюту в топ-20 мирового рейтинге, а в Чемпионской гонке юная американка всего на 24 очка отстает от проходной восьмой строки.

Кандидатки на вхождение в топ-10: Мария Саккари, Элиза Мертенс, Дженнифер Брэди, Паула Бадоса и Каролина Мухова.

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В статье: Элина Свитолина Эшли Барти Арина Соболенко Чемпионская гонка WTA
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