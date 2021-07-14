Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новак Джокович: 20 победных матч-болов на турнирах Большого шлема. ВИДЕО
Коллекция стремительно пополняется
Фото: AFP/Автор - неизвестен
Новак Джокович на прошлой неделе в шестой раз выиграл Уимблдон и стал третьим 20-кратным победителем Шлемов после Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.
В этом видео все 20 чемпионских розыгрышей первой ракетки мира на четырех крупнейших кортах мира.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Ракицкий: Я люблю Украину. Когда играл в сборной, отдавал все силы за эту футболку
- Все спарринги клубов УПЛ: Минай все сборы не забивает, Мариуполь - без пропущенных
- Официально: Василий Кравец перешел в хихонский Спортинг
- Джокович победил Берреттини в финале Wimbledon и завоевал 20-й Grand Slam
- Футболисты Шахтера отдыхают в Риме после поражения от сборной Англии. ВИДЕО
- Девушка дня. Эффектная жена защитника сенсационной сборной Дании. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...