Новак Джокович: 20 победных матч-болов на турнирах Большого шлема. ВИДЕО

Новак Джокович на прошлой неделе в шестой раз выиграл Уимблдон и стал третьим 20-кратным победителем Шлемов после Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.

В этом видео все 20 чемпионских розыгрышей первой ракетки мира на четырех крупнейших кортах мира.