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Новак Джокович: 20 победных матч-болов на турнирах Большого шлема. ВИДЕО

Теннис
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Коллекция стремительно пополняется

Новак Джокович: 20 победных матч-болов на турнирах Большого шлема. ВИДЕО

Фото: AFP/Автор - неизвестен

Новина українською

Новак Джокович на прошлой неделе в шестой раз выиграл Уимблдон и стал третьим 20-кратным победителем Шлемов после Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.

В этом видео все 20 чемпионских розыгрышей первой ракетки мира на четырех крупнейших кортах мира.

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В статье: Новак Джокович теннис
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