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Виктория Азаренко не сыграет на Олимпийских играх в Токио

Теннис
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Теннисистка считает, что это решение в верном направлении

Виктория Азаренко не сыграет на Олимпийских играх в Токио

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Бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко сообщила, что приняла решение отказаться от участия в Олимпийских играх в Токио (Япония).

"Я приняла очень трудное для меня решение – не принимать участие в Олимпийских играх в Токио. У меня много прекрасных воспоминаний, когда я выигрывала золото олимпийского турнира и представляла Беларусь на предыдущих играх. Но, несмотря на все трудности, с которыми мы сталкиваемся в связи с пандемией, в глубине души я знаю, что это правильное решение для меня и моей команды.

Я с нетерпением жду Олимпиаду 2024 года в Париже, чтобы представлять Беларусь. Желаю всем спортсменам безопасных, здоровых и успешных игр", — написала Азаренко в "сториз" своего "инстаграма".

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В статье: Виктория Азаренко
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